Yanina Latorre reveló lo que le dijo la denunciante de Joaquín Levinton y sentenció: "Me suena a..."

Al aire de Sálvese quien pueda (América), la conductora reconstruyó cómo comenzó aquel intercambio y explicó que el contacto se produjo mientras se encontraba cenando. “Me escribió a las 23.30. Yo estaba en una comida, a esa hora ya no quiero hablar, le dije que estaba en una comida, me fui hablando con ella, me pidió que no lo cuente, a la mañana, todo eso mismo que me contó, cuando estaban al aire con Georgina, le escribe a Pía y contó todo eso que me contó a mí”, comenzó contando.