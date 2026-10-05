Joaquín Levinton volvió a la televisión y valoró el apoyo de la gente: "Es lo que importa"

El regreso a Es mi sueño también estuvo atravesado por una conversación con Guido, teniendo en cuenta que las grabaciones del programa ya se encontraban programadas. Consultado sobre ese intercambio y sobre cómo fue su vuelta, Levinton respondió brevemente: "Todos me quieren y, bueno, no hay mucho más que decir".

Joaquín Levinton decidió mantener la denuncia en la Justicia

Sobre el avance de la situación y el contacto con sus abogados, el músico dejó en claro que prefiere no llevar la causa al terreno mediático y que sean sus representantes legales quienes se ocupen del proceso.

"No es para ser mediático una cosa así. En el juzgado lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece la seriedad", cerró Levinton.

De esta manera, el cantante retomó sus compromisos laborales mientras el proceso continúa por la vía judicial, y optó por mantener públicamente una postura prudente frente a la denuncia.