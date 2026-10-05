Joaquín Levinton volvió a la televisión y valoró el apoyo de la gente: "Es lo que importa"
El músico retomó las grabaciones de “Es mi sueño” (El Trece) y contó cómo fue volver a la rutina después de los últimos días.
Después de los últimos días atravesados por una denuncia en su contra, Joaquín Levinton volvió este lunes a las grabaciones de Es mi sueño (El Trece) y habló en exclusiva con PrimiciasYa (América TV) sobre su regreso al trabajo y cómo vive este momento.
El músico se mostró dispuesto a retomar su actividad y destacó la importancia que tiene para él poder volver a hacer aquello que forma parte de su vida desde hace décadas.
"Me encanta volver a trabajar, me encanta hacer lo que hago", expresó Levinton durante la entrevista.
El apoyo que Joaquín Levinton recibió de la gente
Durante la charla con Oliver Quiroz, el cantante de Turf también se refirió a las muestras de cariño que recibió en los últimos días. Según contó, los mensajes de apoyo que encontró al salir a la calle fueron fundamentales para poder continuar con su rutina.
"Muchísimas al apoyo de la gente, realmente de corazón. Y si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar al pasear al perro a la mañana y que todos me digan: 'Aguante, Joaquín, te apoyamos', es lo que importa. Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente, tirar buena onda y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas",expresó.
El regreso a Es mi sueño también estuvo atravesado por una conversación con Guido, teniendo en cuenta que las grabaciones del programa ya se encontraban programadas. Consultado sobre ese intercambio y sobre cómo fue su vuelta, Levinton respondió brevemente: "Todos me quieren y, bueno, no hay mucho más que decir".
Joaquín Levinton decidió mantener la denuncia en la Justicia
Sobre el avance de la situación y el contacto con sus abogados, el músico dejó en claro que prefiere no llevar la causa al terreno mediático y que sean sus representantes legales quienes se ocupen del proceso.
"No es para ser mediático una cosa así. En el juzgado lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece la seriedad", cerró Levinton.
De esta manera, el cantante retomó sus compromisos laborales mientras el proceso continúa por la vía judicial, y optó por mantener públicamente una postura prudente frente a la denuncia.
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