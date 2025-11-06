Johnny Depp en Argentina: por qué va a vivir en la casa de Vero Lozano

vero lozano jonhy deep

Además de su participación en la avant première de la película, Johnny Depp tiene agendado un compromiso televisivo que promete ser uno de los momentos más comentados de su visita. El actor brindará una entrevista exclusiva a Vero Lozano en su programa, Cortá por Lozano, el mismo martes 11 de noviembre a las 14:15.

El interés por esta entrevista aumentó exponencialmente cuando la propia Vero Lozano reveló detalles de su estrecha relación con la estrella de Hollywood. La conductora confirmó ante la audiencia que Johnny Depp se hospedará unos días en su casa, una revelación que subraya la profunda amistad que los une fuera de cámaras.

Lozano no solo confirmó la gran amistad que mantiene con el actor, sino que también compartió una anécdota personal y hogareña sobre los preparativos de su llegada, revelando la faceta más dulce del protagonista de Piratas del Caribe: contó que le cocinó masitas porque le gusta lo dulce. Esta cercanía íntima promete una conversación mucho más relajada y reveladora que las habituales entrevistas de promoción, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y los pensamientos de la estrella.

La visita de Depp a Argentina, con la presentación de su segundo trabajo como director y una agenda que combina el glamour de Hollywood con la calidez de la amistad local, confirma el lugar especial que el actor ocupa en la cultura popular global y el fervor que despierta su presencia en el país.