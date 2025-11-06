Johnny Depp en Argentina: por qué va a vivir en la casa de Vero Lozano
El actor llega al país en menos de una semana y la conductora de Telefe confirmó que estará presente en su programa y en su casa. Los detalles.
La capital argentina se prepara para recibir a una de las figuras más grandes de Hollywood: Johnny Depp. El aclamado actor y director aterrizará en el país para un evento de alcance mundial que tendrá lugar el próximo martes: la avant première de su última película como realizador, Modigliani, tres días en Montparnasse, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta producción no solo marca un hito en su carrera —siendo su segunda experiencia como director cinematográfico— sino que también es uno de sus primeros proyectos de gran magnitud tras el mediático conflicto legal que enfrentó.
La película es un retrato intenso y caótico de 72 horas cruciales en la vida del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani. Ambientada en el París de 1916, un escenario marcado por la posguerra, la trama se centra en "Modi" mientras evade a la policía y contempla la posibilidad de abandonar su carrera artística. El pintor se debate entre el idealismo puro y la necesidad de comercialización, buscando consejo en su musa inspiradora y en un coleccionista estadounidense cuya intervención podría cambiar su destino. El film encapsula la lucha interna y las dificultades que definieron la vida del artista.
El origen del proyecto Modigliani, tres días en Montparnasse es tan cinematográfico como la propia película. La idea se materializó un cuarto de siglo después de que Al Pacino —quien finalmente llevó el proyecto a Johnny Depp— viera por primera vez una obra que le sirvió como inspiración perfecta para la adaptación.
Pacino le confió el guion de la obra al productor Barry Navidi, y tras su aprobación, el equipo se dedicó a desarrollarlo, dando vida a esta visión que Depp ha logrado plasmar en la pantalla. Este largometraje simboliza la culminación de un trabajo de colaboración y visión que se ha gestado durante décadas.
Además de su participación en la avant première de la película, Johnny Depp tiene agendado un compromiso televisivo que promete ser uno de los momentos más comentados de su visita. El actor brindará una entrevista exclusiva a Vero Lozano en su programa, Cortá por Lozano, el mismo martes 11 de noviembre a las 14:15.
El interés por esta entrevista aumentó exponencialmente cuando la propia Vero Lozano reveló detalles de su estrecha relación con la estrella de Hollywood. La conductora confirmó ante la audiencia que Johnny Depp se hospedará unos días en su casa, una revelación que subraya la profunda amistad que los une fuera de cámaras.
Lozano no solo confirmó la gran amistad que mantiene con el actor, sino que también compartió una anécdota personal y hogareña sobre los preparativos de su llegada, revelando la faceta más dulce del protagonista de Piratas del Caribe: contó que le cocinó masitas porque le gusta lo dulce. Esta cercanía íntima promete una conversación mucho más relajada y reveladora que las habituales entrevistas de promoción, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y los pensamientos de la estrella.
La visita de Depp a Argentina, con la presentación de su segundo trabajo como director y una agenda que combina el glamour de Hollywood con la calidez de la amistad local, confirma el lugar especial que el actor ocupa en la cultura popular global y el fervor que despierta su presencia en el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario