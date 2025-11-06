El abogado de Viviana Canosa reveló detalles clave de la causa con Lizy Tagliani: "Procesalmente, ganó"
Juan Manuel Dragani explicó en Intrusos (América) que el proceso penal quedó extinguido tras el pago de una multa mínima, aunque Lizy decidió apelar.
El conflicto judicial entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de la periodista, Juan Manuel Dragani, explicara en Intrusos (América) cómo avanza la causa penal iniciada por la humorista. El letrado dio precisiones sobre la situación actual del expediente y aseguró que, en primera instancia, el proceso ya fue dado por terminado.
La disputa entre ambas figuras mediáticas se remonta a la denuncia que Canosa había hecho públicamente y que derivó en la furia de Tagliani, quien decidió iniciar una querella por calumnias e injurias. Según detalló Dragani en diálogo con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la acción penal fue extinguida luego del pago de una multa mínima, aunque la parte denunciante decidió apelar esa resolución judicial.
“La realidad es que Lizy Tagliani inicia una querella por calumnias e injurias, nosotros formulamos un descargo, ofrecimos prueba. El primer acto fue una audiencia que ustedes recordarán donde fue Lizy en forma presencial y yo estuve por Zoom como apoderado de Viviana. Lejos de rectificarnos, ratificamos lo expuesto y no pedimos disculpas, se lo hicimos saber al juez”, explicó el abogado.
El defensor de Canosa remarcó que la decisión de su clienta fue acogerse a una vía procesal prevista por el Código Penal, lo que permitió cerrar la etapa penal sin llegar a juicio oral. “Antes de que se sustancie la prueba, lo que hicimos fue una salida procesal que nos ofrece el código, que es extinguir la acción penal en función del pago de una multa. La escala de la multa por ambos delitos, calumnias e injurias, va desde los 1.500 pesos hasta los 50.000”, puntualizó.
En ese sentido, Dragani subrayó que la multa abonada no implica admitir culpabilidad ni retractación alguna. “El juez dijo que pagáramos el mínimo, eso no implica reconocer hechos ni derechos. La postura de Viviana es: si tiene que seguir diciendo verdades y pagar multas, lo va a seguir haciendo. Lo que quiere decir es que la causa en primera instancia para Viviana Canosa terminó. La señora Lizy Tagliani apeló, y obviamente cuando uno apela es porque está en desacuerdo con una resolución. Procesalmente hoy Viviana ganó, Lizy perdió. Apeló y veremos qué dice la Cámara al respecto”, sostuvo.
El abogado también aclaró que la audiencia realizada no implicó discutir el fondo del conflicto, sino cuestiones puramente legales. “En esa audiencia no se ahonda en la cuestión de fondo, ambos nos mantuvimos en las posturas y eso fue todo. Fue una cuestión netamente procesal. Si la señora Lizy Tagliani se sintió afectada en su moral, tendrá que ir a reclamarlo en sede civil, cosa que hasta ahora no ocurrió ni con Lizy ni con ninguna otra persona”, indicó.
Con respecto a los próximos pasos, Dragani explicó que el expediente se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara. “Hay que esperar ahora que la Cámara confirme la resolución de primera instancia o si la revoca. Entiendo, de acuerdo a la experiencia que he transitado en estos procesos, que la Cámara va a confirmar la resolución y finalmente va a quedar extinguida la acción penal”, manifestó.
Finalmente, el letrado aclaró el rol de su clienta en el proceso judicial: “Viviana es denunciante, no querellante. Viviana no acusa, quien acusa es la fiscalía. Viviana denuncia, la fiscalía acusa. Al día de hoy no hay ninguna acción civil contra ella”, concluyó Dragani, marcando así la posición firme de la conductora frente a la causa que mantiene enfrentadas a dos de las figuras más conocidas del espectáculo argentino.
