El abogado de Viviana Canosa reveló detalles clave de la causa con Lizy Tagliani: "Procesalmente, ganó"

El abogado también aclaró que la audiencia realizada no implicó discutir el fondo del conflicto, sino cuestiones puramente legales. “En esa audiencia no se ahonda en la cuestión de fondo, ambos nos mantuvimos en las posturas y eso fue todo. Fue una cuestión netamente procesal. Si la señora Lizy Tagliani se sintió afectada en su moral, tendrá que ir a reclamarlo en sede civil, cosa que hasta ahora no ocurrió ni con Lizy ni con ninguna otra persona”, indicó.

Con respecto a los próximos pasos, Dragani explicó que el expediente se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara. “Hay que esperar ahora que la Cámara confirme la resolución de primera instancia o si la revoca. Entiendo, de acuerdo a la experiencia que he transitado en estos procesos, que la Cámara va a confirmar la resolución y finalmente va a quedar extinguida la acción penal”, manifestó.

Finalmente, el letrado aclaró el rol de su clienta en el proceso judicial: “Viviana es denunciante, no querellante. Viviana no acusa, quien acusa es la fiscalía. Viviana denuncia, la fiscalía acusa. Al día de hoy no hay ninguna acción civil contra ella”, concluyó Dragani, marcando así la posición firme de la conductora frente a la causa que mantiene enfrentadas a dos de las figuras más conocidas del espectáculo argentino.