Entrevistaban gente sobre el balotaje, y apareció Joaquín Levinton para revelar su voto y sorprender a todos

"Es por votar al menos chiflado", explicó Levinton en diálogo con Crónica TV. "Debe haber poca gente que vota con algún tipo de convicción".

El músico luego fue consultado sobre el debate, y explicó: "Massa me pareció como más suelto. Me gustó el debate anterior cuando dijo 'hasta aquí has llegado, Milei'. Igual yo no le creo a ningún político".

