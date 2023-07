Jorge Lanata destrozó a Intrusos: "La nota con Jey Mammón fue un papelón"

Cabe destacar que los rumores indican que la presencia de Mammón en Intrusos fue con la intención de que el músico no demande al programa por hablar de su persona tras haber sido denunciado. A este dato, Marina Calabró -que comparte aire con Lanata- opinó: "Qué difícil contar esto". Inmediatamente, Lanata acotó: "No, es fácil, para mí es fácil", y comenzó su descargo.

Qué opinó Jorge Lanata sobre Jey Mammón

"La nota con Jey Mammón fue un papelón, a excepción de Ubfal y Pampito, que realmente estuvieron muy bien. Pero todo lo demás fue realmente de vergüenza ajena", indicó.

En este sentido, Marina Calabró agregó: "Qué difícil explicar esto, en términos de qué es lo que justifica una suerte de acuerdo o de plan canje, entre un operativo limpieza, algunos hablaban de echarle lavandina a Jey Mammón. Ha tenido mediaciones con varios conductores del canal".

Y la respuesta del conductor fue contundente: "No hay posibilidad alguna, en el mundo mundial, que el tipo gane, porque lo que pide es absurdo, no tiene sentido. Aparte, yo lamento explicarle a Mammón, pero existe algo que se llama libertad de prensa".

La posible presencia de Jey en los Martín Fierro

A lo largo de toda la semana, la posibilidad de la presencia de Jey Mammón en los premios Martín Fierro ha dado qué hablar, en especial, luego de que el conductor afirmara que estaría allí y que no le importaba si lo saludaban o no. No obstante, también sostuvo que "no hay nada más lejos que pensar en la tele" para él.

¿Asistirá?

https://twitter.com/AmericaTV/status/1676647517742571520 Jey Mammon: "No hay nada más lejos que pensar en la tele"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/ir1l4R4m1l — América TV (@AmericaTV) July 5, 2023