Sofía Solá, hija de Maru Botana, respondió a las críticas y reveló de qué trabaja
La influencer salió al cruce de las críticas en redes y explicó en detalle cómo es su rutina laboral, tanto en el negocio familiar como en el ámbito digital.
En medio de los comentarios y cuestionamientos que circulaban en redes sociales con respecto a su persona, Sofía Solá, hija de Maru Botana, decidió salir a aclarar cómo es su presente laboral y despejar dudas sobre su rutina diaria. A través de un video en TikTok, la joven de 20 años habló sin vueltas y explicó a qué se dedica actualmente.
Lejos de esquivar el tema, comenzó contando su formación y cómo fue cambiando su rumbo: “Tengo veinte años. ¿Estudié una carrera? Sí, estudié producción de moda en la UP. No fue una carrera que me gustó, no me quiero dedicar a eso, aunque me gustó estudiarla”.
Frente a las críticas que suelen apuntar a su actividad en redes sociales, también defendió su trabajo como creadora de contenido y modelo. “Emprendí en todo lo que es mi camino de influencer y modelo, o sea, contenido en redes y modelo, que a muchos les puede parecer un trabajo que no es trabajo, pero es un trabajo”.
En ese sentido, remarcó el esfuerzo que implica: “A decir verdad, te lleva tiempo y te trae plata. Entonces, es un trabajo. Es un trabajo que recontramil disfruto y cada vez que tengo que hacer algo me divierte y me divierte crecer en el ámbito y estoy chocha”.
Además de su faceta digital, Solá contó que también forma parte del negocio familiar, donde colabora activamente. “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo, que es el más nuevo que abrimos. Y ahí voy todos los días y más que nada hago supervisión”.
Sobre sus tareas, detalló: “Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”.
A su vez, aclaró que su rol no es fijo ni jerárquico, ya que combina distintas actividades. “No es un puesto así como que te diga supermegaimportante, porque al mismo tiempo hay semanas que no puedo ir o no puedo trabajar tanto. Pero vuelvo a mi casa tipo ocho de la noche”.
También respondió a quienes cuestionan su rutina al verla activa en redes desde su casa: “Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local, que sería a partir de las doce hasta la tarde”.
Finalmente, se refirió al impacto de la exposición y dejó en claro su postura frente a las críticas. “Me encanta que se interesen por mi vida y que quieran saber a qué me dedico, pero no estoy para que digan de qué trabaja, que no trabaja nunca, porque si yo les digo: ‘Sí, chicos, la verdad que veo TikTok todo el día y veo Netflix todo el día’, buenísimo. Pero no se trata de eso mi vida y tampoco tengo más ganas de que opinen de ella sin saber”.
De cara al futuro, la joven aseguró que sigue abierta a nuevas oportunidades y proyectos. “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir y vivo muy al día a día. No sé si me voy a dedicar esto para siempre. La verdad que hoy yo estoy chocha con lo que hago, pero uno nunca sabe. Mi mamá cuando me iba a poner a estudiar me dijo: ‘La vida te va a llevar en tu camino correcto’. Así que yo confío en eso”.
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