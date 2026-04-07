Sofía Solá, hija de Maru Botana, respondió a las críticas y reveló de qué trabaja

Sobre sus tareas, detalló: “Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”.

A su vez, aclaró que su rol no es fijo ni jerárquico, ya que combina distintas actividades. “No es un puesto así como que te diga supermegaimportante, porque al mismo tiempo hay semanas que no puedo ir o no puedo trabajar tanto. Pero vuelvo a mi casa tipo ocho de la noche”.

También respondió a quienes cuestionan su rutina al verla activa en redes desde su casa: “Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local, que sería a partir de las doce hasta la tarde”.

Sofia Sola 2

Finalmente, se refirió al impacto de la exposición y dejó en claro su postura frente a las críticas. “Me encanta que se interesen por mi vida y que quieran saber a qué me dedico, pero no estoy para que digan de qué trabaja, que no trabaja nunca, porque si yo les digo: ‘Sí, chicos, la verdad que veo TikTok todo el día y veo Netflix todo el día’, buenísimo. Pero no se trata de eso mi vida y tampoco tengo más ganas de que opinen de ella sin saber”.

De cara al futuro, la joven aseguró que sigue abierta a nuevas oportunidades y proyectos. “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir y vivo muy al día a día. No sé si me voy a dedicar esto para siempre. La verdad que hoy yo estoy chocha con lo que hago, pero uno nunca sabe. Mi mamá cuando me iba a poner a estudiar me dijo: ‘La vida te va a llevar en tu camino correcto’. Así que yo confío en eso”.