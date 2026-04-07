Preocupación en Saavedra: el actor Guillermo Pfening chocó y volcó con su auto

El episodio generó la intervención de Bomberos de la Ciudad, que se hicieron presentes en el lugar para asegurar la zona, asistir en las tareas de rescate y trabajar sobre el vehículo que quedó volcado sobre la calzada. También participaron equipos de emergencia y personal de tránsito, en un operativo que alteró la circulación habitual del barrio durante varios minutos.