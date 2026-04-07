Preocupación en Saavedra: el actor Guillermo Pfening chocó y volcó con su auto
El hecho ocurrió en Ciudad de la Paz al 3250 y generó un operativo de emergencia; el actor fue trasladado al Hospital Pirovano para su evaluación médica.
El actor Guillermo Pfening protagonizó un fuerte accidente vial en el barrio porteño de Saavedra, cuando el vehículo que conducía chocó y terminó volcado en plena vía pública, generando un importante operativo de emergencia en la zona. El hecho ocurrió en Ciudad de la Paz al 3250, entre las calles Tamborini y Manuela Pedraza, un sector de tránsito habitual en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información difundida por el periodista Lucas Occhipinti, el conductor fue rápidamente asistido tras el impacto y posteriormente trasladado al Hospital Pirovano, donde ingresó para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud, aunque el traslado se produjo como medida preventiva tras la violencia del siniestro.
El episodio generó la intervención de Bomberos de la Ciudad, que se hicieron presentes en el lugar para asegurar la zona, asistir en las tareas de rescate y trabajar sobre el vehículo que quedó volcado sobre la calzada. También participaron equipos de emergencia y personal de tránsito, en un operativo que alteró la circulación habitual del barrio durante varios minutos.
El hecho ocurrió en una zona transitada de Saavedra, donde Ciudad de la Paz funciona como una arteria clave de conexión entre distintos sectores del barrio y zonas aledañas. La dinámica del tránsito en ese punto suele ser intensa, especialmente en horarios pico, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales de este tipo.
Pfening, reconocido por su extensa carrera en cine, televisión y teatro, es una figura habitual de la escena artística argentina, con participaciones en numerosas producciones nacionales. Su nombre volvió a ocupar la agenda pública a partir de este accidente, que generó preocupación en el ambiente del espectáculo a la espera de confirmaciones oficiales sobre su evolución médica.
Por estas horas, el foco está puesto en su estado de salud y en la investigación de las circunstancias que derivaron en el choque y posterior vuelco, mientras el entorno del actor aguarda novedades tras la atención recibida en el centro de salud porteño.
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