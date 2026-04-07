Un anuncio inesperado sacude Gran Hermano y anticipa un cambio histórico: "Certamen extranjero..."

La principal diferencia es que el casting está compuesto exclusivamente por celebridades: actores, cantantes, influencers y distintas figuras mediáticas que conviven durante semanas sin contacto con el exterior.

Al igual que en el formato argentino, el público cumple un rol central, ya que define con su voto quién continúa en competencia. Esto genera un fuerte movimiento en redes sociales, donde los fandoms juegan un papel clave.

Con este intercambio, ambos programas buscarán potenciar su impacto y renovar el interés de la audiencia, en una jugada que podría marcar un antes y un después en la historia del reality.