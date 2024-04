Dieron de alta a Jorge Lanata tras sus complicaciones respiratorias

Por su parte, ya con la información confirmada del alta al conductor, quien se refirió al tema fue su mujer, Elba Marcovecchio, quien afirmó a Teleshow: “Me dice que está haciendo los papeles para el alta, que está bien, que ya vuelve a la casa, y si por él fuera, mañana ya volvería a trabajar... es más, no sé cómo no hace radio hoy a la noche”, dando cuenta del amor que tiene el periodista por su profesión.

