Jorge Lanata sigue internado: "Sedado e intubado"

Según reveló Latorre en Los Ángeles de la Mañana, Lanata habría sufrido complicaciones en medio de su internación. "Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Además, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo. Lo intubaron y desde el sábado a hoy él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron", señaló.