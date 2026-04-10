Gran Hermano: la advertencia de Santiago del Moro sobre la falta de higiene
Entre tantas advertencias que recibieron los jugadores, ahora el conductos les manifestó la preocupación de la producción sobre la limpieza y el cuidado de la casa.
La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano 2026 ha alcanzado un punto de tensión inesperado, pero esta vez el conflicto no surgió por una estrategia de juego o una nominación, sino por el estado edilicio de la propiedad. Durante una de las últimas galas, Santiago del Moro decidió romper el protocolo de neutralidad para expresar la profunda preocupación que existe en la producción debido al alarmante descuido en la limpieza y el orden del hogar.
El conductor fue el portavoz de un malestar que ya trascendió la pantalla. Según explicó, el equipo técnico y operativo que trabaja detrás de cámara ha manifestado su asombro ante el deterioro de la higiene, exigiendo a los participantes una modificación inmediata en sus conductas de mantenimiento.
La situación se volvió insostenible tras el ingreso de personal ajeno al certamen por cuestiones logísticas. El detonante fue la visita de asistentes que ingresaron a la propiedad para brindar apoyo a Andrea del Boca. La impresión que se llevaron los trabajadores al entrar al ecosistema de los jugadores fue determinante para que Del Moro tomara cartas en el asunto de forma pública.
"En esta temporada ha pasado algo muy raro y muy loco", inició el animador, captando la atención de los participantes que no esperaban un reclamo de ese tenor. Con un tono de voz firme, el conductor fue al grano sobre las repercusiones que generó la entrada de terceros a la vivienda: "El comentario era lo sucia que estaba la casa". Del Moro subrayó que el desorden en las áreas comunes ha dejado de ser un detalle menor para convertirse en el tema de conversación recurrente de la producción.
En un intento por concientizar a los hermanitos, el conductor apeló a la comparación con la vida cotidiana de cada uno fuera de las cámaras. Cuestionó el trato destructivo que están recibiendo los muebles y las instalaciones, marcando una línea clara sobre lo que es aceptable en una convivencia grupal.
"¿Ustedes en su casa se paran y saltan arriba en los sillones con las zapatillas puestas?", disparó de forma retórica, instando a los jugadores a "darle amor" al espacio donde habitan. Del Moro reconoció que la distribución de las tareas domésticas es uno de los mayores focos de fricción, ya que suele suceder que el esfuerzo de unos pocos se ve anulado por la falta de colaboración del resto del grupo.
Hacia el final de su intervención, el animador recordó a los concursantes que, mientras dure el reality, esa propiedad es su refugio y deben preservarla como tal. La advertencia funcionó como un recordatorio de que la competencia todavía tiene un largo camino por delante y que las condiciones de salubridad son fundamentales para sostener el aislamiento.
"Trátenla como su casa, cuídenla como si fuera su casa porque de hecho en este momento es su casa", concluyó con contundencia. De esta manera, la producción de Gran Hermano dejó en claro que no se tolerará más el descuido generalizado, poniendo a los jugadores bajo la lupa no solo por sus estrategias, sino también por su capacidad de mantener un ambiente digno para vivir.
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