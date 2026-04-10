Gran Hermano: la advertencia de Santiago del Moro sobre la falta de higiene

"¿Ustedes en su casa se paran y saltan arriba en los sillones con las zapatillas puestas?", disparó de forma retórica, instando a los jugadores a "darle amor" al espacio donde habitan. Del Moro reconoció que la distribución de las tareas domésticas es uno de los mayores focos de fricción, ya que suele suceder que el esfuerzo de unos pocos se ve anulado por la falta de colaboración del resto del grupo.

Hacia el final de su intervención, el animador recordó a los concursantes que, mientras dure el reality, esa propiedad es su refugio y deben preservarla como tal. La advertencia funcionó como un recordatorio de que la competencia todavía tiene un largo camino por delante y que las condiciones de salubridad son fundamentales para sostener el aislamiento.

"Trátenla como su casa, cuídenla como si fuera su casa porque de hecho en este momento es su casa", concluyó con contundencia. De esta manera, la producción de Gran Hermano dejó en claro que no se tolerará más el descuido generalizado, poniendo a los jugadores bajo la lupa no solo por sus estrategias, sino también por su capacidad de mantener un ambiente digno para vivir.