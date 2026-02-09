Volvió Jorge Rial con Argenzuela en C5N y arrasó con el rating
El emblemático conductor regresó este lunes para dominar la franja con su programa y ser lo más visto de la tarde. Los números.
La espera para los seguidores de Jorge Rial terminó, ya que el emblemático periodista se reincorporó este lunes a la conducción de Argenzuela por C5N, luego de tomarse algunas semanas de descanso, y el resultado en cuanto a la audiencia fue un verdadero éxito. para dominar el rating.
Allá por noviembre, el periodista había anunciado que dejaba momentáneamente el programa. “Tengo 64 años, necesito descansar un poco. Ya saben todos lo que me pasó a mi, mi infarto, que estuve entre la vida y la muerte no hace tanto tiempo”, dijo entonces.
Durante las pasadas semanas, de 16 a 18 C5N siguió con su programación, pero con "Tarde a tarde", con Diego Brancatelli en la conducción y parte del staff habitual de Argenzuela.
Sin embargo, este lunes Rial regresó a la programación habitual con su ciclo en ese mismo horario, de 16 a 18 horas, abordando los temas más calientes de la agenda nacional.
"No saben la desesperación que tenía por volver. Como un sopre contando los días para volver", bromeó el conductor en el inicio del programa. Sobre su look, ironizó: "Me lo recomendó el ministro de Economía. Me dijo que no compre nada en la Argentina".
A la hora de presentar el programa, el periodista avisó que iba a "hablar de todo" y se refirió a uno de los temas del domingo. "No entendí un carajo de lo que cantó Bad Bunny. Pero ya que haga enojar a Trump y a todos los pelotudos libertarios, me hace feliz", señaló.
"No vamos a hacer un programa con Bad Bunny, porque hay otro conejo que cayó en la trampa: hace un rato la Justicia decidió procesar a Spagnolo y a su banda de delincuentes. Una investigación que comenzó en este programa, donde nos acusaron de mentirosos de hacer espionaje", introdujo Rial.
Cómo fue el rating de Jorge Rial en Argenzuela
Los números de C5N y Argenzuela en el regreso de Jorge Rial fueron contundentes, y el programa lideró su franja. De acuerdo con la cuenta Rating Político, el ciclo fue lo más visto de su horario y tuvo 2,1 puntos, por sobre el 1,9 de TN.
