Volvió Jorge Rial con Argenzuela en C5N y arrasó con el rating

A la hora de presentar el programa, el periodista avisó que iba a "hablar de todo" y se refirió a uno de los temas del domingo. "No entendí un carajo de lo que cantó Bad Bunny. Pero ya que haga enojar a Trump y a todos los pelotudos libertarios, me hace feliz", señaló.

"No vamos a hacer un programa con Bad Bunny, porque hay otro conejo que cayó en la trampa: hace un rato la Justicia decidió procesar a Spagnolo y a su banda de delincuentes. Una investigación que comenzó en este programa, donde nos acusaron de mentirosos de hacer espionaje", introdujo Rial.

Cómo fue el rating de Jorge Rial en Argenzuela

Los números de C5N y Argenzuela en el regreso de Jorge Rial fueron contundentes, y el programa lideró su franja. De acuerdo con la cuenta Rating Político, el ciclo fue lo más visto de su horario y tuvo 2,1 puntos, por sobre el 1,9 de TN.

rating rial