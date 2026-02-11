Rating: Jorge Rial y C5N arrasaron en una jornada "caliente" por la furia en el Congreso

C5N: Lideró con 4,3 puntos .

Lideró con . TN: Quedó relegado al segundo lugar con 2,8 .

Quedó relegado al segundo lugar con . A24: Sostuvo un digno 2,3 .

Sostuvo un digno . Crónica: Se mantuvo en los 2,0 .

Se mantuvo en los . LN+: Cerró el pelotón con apenas 0,9 puntos.

El éxito de audiencia de Argenzuela este miércoles de febrero de 2026 no solo responde al interés por la actualidad política, sino también al estilo incisivo del programa para abordar conflictos sociales de alto impacto.

Con estos números, Rial reafirma la vigencia de su formato como el principal "faro" informativo para un amplio sector de la audiencia en momentos de crisis institucional.