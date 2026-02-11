Rating: Jorge Rial y C5N arrasaron en una jornada "caliente" por la furia en el Congreso
En medio del debate por la reforma laboral y los incidentes entre manifestantes y la policía en las afueras del Senado, Argenzuela se posicionó como lo más visto de la TV por cable.
La cobertura de la "tarde caliente" en los alrededores del Congreso de la Nación disparó los niveles de encendido en las señales de noticias, y fue en este escenario que Jorge Rial volvió a demostrar su poder de convocatoria con Argenzuela, alcanzando picos de 4,4 puntos de rating, para dominar la franja vespertina que dejó a C5N en la cima del podio.
El ciclo conducido por Rial, que regresó este lunes por la pantalla de C5N, superó ampliamente a sus competidores directos, consolidando su liderazgo informativo en un clima de extrema tensión.
“Vuela #ARGENZUELA en una tarde caliente para los canales de noticias. Picos de 4.4 @C5N”, posteó el periodista, acompañando el mensaje con una planilla comparativa de las mediciones del minuto a minuto.
La vuelta de Jorge Rial a la pantalla del canal de noticias con su ciclo de 16 a 18 horas no pasa desapercibido. Ya el lunes en su regreso había sido lo más visto de la tarde.
El rating de Argenzuela y la comparación con la competencia
La brecha entre C5N y el resto de los canales se acentuó hacia el final de la tarde. Cerca de las 17 horas, mientras la situación en las calles de Buenos Aires alcanzaba su punto más crítico, la diferencia se volvió irreversible para el resto de las señales:
- C5N: Lideró con 4,3 puntos.
- TN: Quedó relegado al segundo lugar con 2,8.
- A24: Sostuvo un digno 2,3.
- Crónica: Se mantuvo en los 2,0.
- LN+: Cerró el pelotón con apenas 0,9 puntos.
El éxito de audiencia de Argenzuela este miércoles de febrero de 2026 no solo responde al interés por la actualidad política, sino también al estilo incisivo del programa para abordar conflictos sociales de alto impacto.
Con estos números, Rial reafirma la vigencia de su formato como el principal "faro" informativo para un amplio sector de la audiencia en momentos de crisis institucional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario