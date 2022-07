El mensaje de Jorge Rial a Luis Ventura por el Día del Amigo

Embed Lastima que no fue un mes antes. Igual aguantamos hasta donde pudimos #FelizDiaDelAmigo pic.twitter.com/CeMfuk03iy — JORGE RIAL (@rialjorge) July 20, 2022

Sobre el momento de la foto, donde se habían juntado a tomar un café, Rial había relatado que se reencontraron de manera casual: “Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general”.

“Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”, había dicho el periodista de C5N.

En un momento pareció que ambas figuras del periodismo del espectáculo habían superado sus diferencias luego de una pelea que los separó años atrás, pero una guerra de medios desató un nuevo enfrentamiento que, parece, recién comienza.

LA CARTA DE VENTURA A RIAL: "América TV, otra vez apuñalada por la espalda"

Hay un límite de difamación y de injurias a una fuente de trabajo que tiene más de 500 empleados que cumplen con sus tareas laborales de lunes a lunes. Y como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis.

Me llama poderosamente la atención que el muerto se asuste del degollado. Me indigna que gente que se hizo rica en este canal… pero hablo de haber cobrado fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto, hoy se erijan en paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino.

¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?... ¿O se olvidaron esos traidores de lealtades y noblezas laborales que compraron videos incriminadores, agarraron sobres y cajas de alfajores llenas de dólares negros y vergonzosos que en el medio hay familias y gente que mira con preocupación y desvelo lo que pasa con sus trabajos? Total ellos están salvados y viven de rentas que no siempre pagan impositivamente.

¡Basta! Yo no me la banco y quizás peque de imprudente al meterme en una lucha que quizás tenga otros intereses, otras intensiones, otros poderes… Si mi viejo viviera quizás me diría que no me meta en baile ajeno, pero América TV es mío, es mi camiseta y mi bandera, y yo sí que laburé todos los días y muchísimas horas para llevar el pan a mi casa y a mi familia, mientras otros sinvergüenzas nadan y ostentaban en la abundancia desmedida.