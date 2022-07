Imperdible: Jorge Rial habló de todo con Pablo Duggan

En ese sentido, el periodista añadió: “Cuando Viviana Canosa dijo que se sintió amenazada por declaraciones del Presidente (Alberto Fernández), él rápidamente salió a repudiarlo”, pero no en este caso.

“Quien me amenazó es un tipo muy poderoso”, afirmó en alusión a Vila, señalando que “lo conozco. De pegarme podría hacerlo porque ya lo hizo con otros”, lo cual “me preocupa mucho”, añadió Rial.

Luego de afirmar que “los sueldos de América durante muchos años se pagaban por Intrusos”, dijo que “un día me senté y le dije (a Vila) que no me sentía bien para seguir. Me fui como un caballero. Nunca recibí un llamado preguntando si estaba bien. Hasta el otro día que me llamó para amenazarme”, sostuvo.

Sobre el presunto motivo de la amenaza, dijo: “Él decía que yo estaba bajándole el precio al canal (América) y podía perjudicarle la venta” que estaba en curso. “Otra versión es que como pusimos una foto de Agustín Vila con su mujer, que estaba en su Instagram... No puede salir de ahí la cosa”.

“Lo puse en altavoz: los peores insultos… Racistas, homofóbicos. Fracasado, me dijo”, describió Rial el carácter de las amenazas sufridas.

“Daniel Vila es muy inteligente. Comete el error porque en su cabeza él cree que yo sigo siendo empleado. Y que con putearme ya estaba. Fue una amenaza a un periodista”, subrayó, añadiendo que “el lunes entra la denuncia a donde tiene que entrar”, con relación a la eventual presentación judicial.

En otro orden, Jorge Rial sostuvo que “la segunda parte de la pandemia a mí me rompió psicológicamente… Creí que me moría. Me mató el miedo de mi familia también. Yo llegaba media hora antes al canal y me quedaba en un rincón”, dijo.

Sobre exitosa presencia en Radio 10 y C5N, dijo: “Cuando me llamaron de Radio 10 yo me estaba yendo de viaje. Al principio dije que no, pero me termina convenciendo”, y agregó: “Por eso este canal compite con la TV abierta… Estoy muy cómodo en Radio 10, en C5N”, concluyó.

