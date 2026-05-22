Procesaron al exjugador de los Pumas Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo

La abogada de Pombo, Ivana Crea, expresó a TN que la entrenadora física "está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia".

El juez de la causa, Julio Quiñones, señaló que todos los hechos están enmarcados en "una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control", y sumó una imputación por hostigamiento de Albacete a Pombo.

"Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien", confirmó Pombo hace algunas semanas al hacer público su caso.

pamela pombo

La exmodelo y actual entrenadora física explicó que la situación fue escalando con el tiempo: “Escaló mucho con la violencia”, sostuvo, y agregó que gran parte de los conflictos estaban vinculados a problemas de pareja. “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él”, detalló.

El exjugador de los Pumas quedó detenido en el marco de la causa que salió a la luz a principios de mayo con la publicación de los videos por parte de Pombo.

En su declaración indagatoria el exrugbier optó por centrar su defensa en cuestionamientos hacia Pombo e hizo alusión a supuestas actitudes de “celos”, “violencia” y “toxicidad” de la mujer, además de mencionar “reclamos de infidelidades”, pero sin aportar pruebas que desmientan el contenido de las imágenes incorporadas en la causa.