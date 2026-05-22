Procesaron al exjugador de los Pumas Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo
La entrenadora -quien fuera esposa del exrugbier- mostró las pruebas en la causa por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y violencia de género.
La Justicia porteña procesó esta semana al exrugbier Patricio Albacete, otrora miembro de Los Pumas, en una causa por violencia de género que le entabló su exmujer, Pamela Pombo, a propósito de un ataque perpetrado el año pasado en el domicilio conyugal.
Con la difusión de un video en el que se perciben las instancias de violencia de género, Pamela Pombo apeló no sólo a los medios de comunicación sino también a al Juzgado Criminal y Correccional N° 11, Secretaría 33, que lleva adelante la causa contra su exmarido.
El juez incluyó la imputación por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo tras analizar los videos en los que Albacete le decía a Pamela Pombo "de acá no te vas" y la retenía en el departamento del primer piso de la calle Libertad al 1542, en Retiro.
Albacete le bloqueó una segunda vez la salida del departamento a Pombo, algo que consta en la causa como Hecho N°2, y a esos dos se le sumaron tres más, que se encuadraron dentro de la figura de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La abogada de Pombo, Ivana Crea, expresó a TN que la entrenadora física "está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia".
El juez de la causa, Julio Quiñones, señaló que todos los hechos están enmarcados en "una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control", y sumó una imputación por hostigamiento de Albacete a Pombo.
"Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien", confirmó Pombo hace algunas semanas al hacer público su caso.
La exmodelo y actual entrenadora física explicó que la situación fue escalando con el tiempo: “Escaló mucho con la violencia”, sostuvo, y agregó que gran parte de los conflictos estaban vinculados a problemas de pareja. “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él”, detalló.
El exjugador de los Pumas quedó detenido en el marco de la causa que salió a la luz a principios de mayo con la publicación de los videos por parte de Pombo.
En su declaración indagatoria el exrugbier optó por centrar su defensa en cuestionamientos hacia Pombo e hizo alusión a supuestas actitudes de “celos”, “violencia” y “toxicidad” de la mujer, además de mencionar “reclamos de infidelidades”, pero sin aportar pruebas que desmientan el contenido de las imágenes incorporadas en la causa.
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