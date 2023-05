La primera caminata de Jorge Rial después del infarto

"De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida. Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando", indicó el periodista.

Y agregó: "Es un rompecabezas enorme. Aún no sé por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo". "Sigo de pie, pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto", cerró emocionado.

