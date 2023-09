Otro ataque contra un periodista de C5N: agredieron a Jorge Rial

Ante esto, Jorge Rial confesó: "Intenté calmarla al principio porque no sabía quién era. La gente de seguridad se la lleva para la esquina y arranco la nota normal como estaba previsto. Me di cuenta rápido que estaba desequilibrada mentalmente. Acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo".

"De golpe veo que viene corriendo de la esquina y saca una botella, instintivamente levanto el brazo derecho y me pega. Me pegó fuerte y ahí digo: 'llamen a la policía'. No la quiero presa, pero creo que necesita ayuda", continuó el periodista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1704558711946010801&partner=&hide_thread=false AHORA | AGREDIERON A JORGE RIAL



Fue cuando salía de la radio. La agresora está aprehendida.



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/0INDOPxGKh — C5N (@C5N) September 20, 2023

La mujer fue identificada como Sonia Salaverria, quien en sus redes sociales decía que "Jorge Rial la espiaba". En este sentido, el periodista comentó: "Es una señora que todos los días me dedicaba un posteo agresivo".

sonia salaverri posteos contra jorge rial

Para finalizar, Jorge Rial se solidarizó con las agresiones y amenazas que sufrieron Pablo Duggan y Diego Brancatelli: "Es una cagada porque no sabes qué puede pasar ahora. Soy un tipo común y quiero seguir opinando tranquilo, nada más que eso".