Cinthia Fernández contó qué propuestas laborales le llegaron luego de ser despedida del ciclo de Moria Casán
La exintegrante del programa compartió en LAM los desafíos laborales que evalúa y los pasos que planea dar en esta nueva etapa tras su repentina desvinculación.
Tras su inesperada salida de La Mañana con Moria, Cinthia Fernández rompió el silencio y aseguró que no quedó con resentimientos, al tiempo que confirmó que ya recibió varias propuestas laborales.
¿Qué ofertas laborales recibió Cinthia Fernández?
Lejos de polemizar por su desvinculación, la panelista optó por mostrarse enfocada en lo que viene y dejó en claro que ya dio por cerrado ese capítulo. Durante su paso por LAM (América), habló con tranquilidad sobre lo ocurrido y se mostró agradecida por la repercusión que tuvo su trabajo.
En diálogo con Ángel de Brito, la mediática hizo un balance positivo de su experiencia: “Yo me tengo que ir feliz del resultado mío”, expresó, dejando en claro que se queda conforme con su desempeño.
En ese contexto, también sorprendió al revelar que, casi de inmediato, comenzaron a surgir nuevas oportunidades laborales: “Me llamaron para laburar en otros lados”. Ante la curiosidad del conductor, que quiso saber más detalles, se generó un divertido ida y vuelta. “¿Quiénes te llamaron?”, preguntó de Brito, a lo que Cinthia respondió con complicidad: “No te hagas el bolud… vos, para otro proyecto”.
A medida que avanzaba la charla, la panelista fue soltando más información sobre las propuestas recibidas. “El stream, Bondi”, mencionó en primer lugar, aunque sin profundizar demasiado. Luego sumó otra opción televisiva: “Bendita. Igual estamos todos en familia”, aclarando enseguida: “Bendita de Beto (Casella)”.
Sobre la cuarta oferta, explicó por qué decidió no considerarla: “Y otro stream. Pero ahí no, porque era para ofrecerme un espacio sin que me paguen. Un besito”, lanzó con ironía.
En medio del intercambio, Pepe Ochoa fue directo al punto al consultarle cuál de todas las propuestas la seducía más. Sin dudar, Fernández eligió: “Ustedes son mi debilidad, ya lo saben. No voy a disimular”, dijo en referencia al equipo de LAM.
Además, destacó el vínculo que mantiene con el conductor y el programa: “Yo los adoro, me siento muy cómoda. Y es más, siempre que me fui fueron por horario, por otros temas”.
Por su parte, de Brito coincidió con su mirada y recordó la buena dinámica laboral que tuvieron: “Yo lo dije el otro día. Nunca tuvimos conflictos con Cinthia trabajando, la verdad. Más allá de discusiones, peleas de boludeces”.
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