Cinthia Fernández contó qué propuestas laborales le llegaron luego de ser despedida del ciclo de Moria Casán

Sobre la cuarta oferta, explicó por qué decidió no considerarla: “Y otro stream. Pero ahí no, porque era para ofrecerme un espacio sin que me paguen. Un besito”, lanzó con ironía.

En medio del intercambio, Pepe Ochoa fue directo al punto al consultarle cuál de todas las propuestas la seducía más. Sin dudar, Fernández eligió: “Ustedes son mi debilidad, ya lo saben. No voy a disimular”, dijo en referencia al equipo de LAM.

Además, destacó el vínculo que mantiene con el conductor y el programa: “Yo los adoro, me siento muy cómoda. Y es más, siempre que me fui fueron por horario, por otros temas”.

Por su parte, de Brito coincidió con su mirada y recordó la buena dinámica laboral que tuvieron: “Yo lo dije el otro día. Nunca tuvimos conflictos con Cinthia trabajando, la verdad. Más allá de discusiones, peleas de boludeces”.

cinthia fernandez