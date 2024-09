Jorgelina Aruzzi anticipó cómo será sketch de Susana Giménez: los detalles

Luego, Jorgelina reconoció lo difícil que es para las personas asistir al teatro, al igual que para los artistas que apuestan por proyectos. “La verdad es que vengo teniendo suerte y eligiendo proyectos, a veces van bien artísticamente, a veces van bien económicamente y a veces bueno, de todo se aprende”, explicó.

Tras esto, Aruzzi hizo referencia a su obra "Felicidades" y, a su vez, destacó la importancia que tiene para ella su unipersonal "Animal Humano", el cual la lleva a volver al Teatro Maipo el próximo 1 de octubre. “Es una obra que me encanta porque tiene que ver con el estilo de actuación que a mí me gusta. No solo es una comedia, si bien la gente se va a reír, también hay gente que se engancha por el lado trágico de la historia”, informó.

susana gimenez.jpg

“A mí me permite como actriz explorar en el mismo momento y en la misma obra el drama y la comedia”, agregó en la mísma línea. Aunque, tras esto, fue por más y brindó detalles de una participación especial: fue parte del primer sketch de Susana Giménez en 2024. “La pasamos espectacular, fue larguito, pero la pasamos bárbaro con Susana. Es una comediante divina y cuando hacemos el sketch, yo me la paso bárbaro. Este creo que salió muy gracioso, actuaban los jugadores que estaban muy bien”, reveló.

En ese sentido, profundizó sobre las personalidades que forman parte de la vuelta de Susana: “Estaba Nico Vázquez, Peter Lanzani, Yayo, Caro Pardiaco, Coppola, mucha gente que va a apoyar a Susana en su vuelta, porque es muy tradicional y la gente la ama y es muy divertida”. Asimismo, hizo referencia a la actuación de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. “Para mí actuaron divino, son muy simpáticos los dos. Tienen carisma y trascienden el fútbol”, aseguró.

Para cerrar, Jorgelina destacó la "energía linda" que había durante las grabaciones del sketch de Susana. Además, se mostró muy emocionada por su participación con la diva.