HBO Max: la película con Keanu Reeves y Sandra Bullock que es una apasionante producción

Mientras intentan comprender el misterio que los une, Kate y Alex desarrollan un profundo vínculo sentimental que los llevará a desafiar el tiempo con la esperanza de poder encontrarse algún día.

Con una combinación de romance, drama y elementos fantásticos, La casa del lago ofrece una historia emotiva que mantiene el interés del espectador hasta su desenlace.

Reparto de La casa del lago

El elenco principal de la película está integrado por:

Keanu Reeves como Alex Wyler.

como Alex Wyler. Sandra Bullock como Kate Forster.

como Kate Forster. Christopher Plummer .

. Shohreh Aghdashloo .

. Dylan Walsh.

Tráiler de La casa del lago