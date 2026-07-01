José María Muscari explicó por qué fue citado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

Luego, a las 20:35, intentó comunicarse con la conductora para saber qué había sucedido, aunque no obtuvo respuesta. Finalmente, explicó que a las 20:50 tanto él como sus compañeros de elenco conocieron la gravedad del cuadro a través de Benicio, el hijo de Ernestina Pais.

Frente a las versiones que comenzaron a circular, Muscari pidió ponerle un freno a las especulaciones y sostuvo que cualquier relato que modifique esa cronología genera confusión. “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación”, afirmó.