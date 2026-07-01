José María Muscari explicó por qué fue citado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais
Luego de los rumores que circularon, el artista usó sus redes sociales para negar versiones que lo vinculaban con el momento del trágico episodio.
José María Muscari rompió el silencio luego de haber sido citado a declarar como testigo en la investigación por la muerte de Ernestina Pais. El director teatral decidió aclarar los motivos de esa convocatoria y explicó que su declaración estuvo vinculada a la actividad laboral que la conductora tenía prevista para la noche del accidente.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Muscari desmintió las versiones que indicaban que se encontraba hablando con Ernestina al momento del hecho y detalló la secuencia de llamadas que mantuvo con ella durante esa jornada. Según explicó, los contactos estaban relacionados con la función de El divorcio del año, la obra que la periodista protagonizaba bajo su dirección.
“Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro”, expresó Muscari en su cuenta de Instagram, al explicar cuál fue el motivo de su presencia ante la Justicia.
La explicación de Muscari sobre las llamadas y la noche del accidente
Según relató el director teatral, el accidente ocurrió a las 19:25. Recién a las 20:30 recibió un llamado de una productora de Crónica TV, quien le consultó si Ernestina había llegado al teatro y le informó que había sufrido un accidente.
“Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”, contó Muscari al reconstruir esos minutos posteriores a la noticia.
Luego, a las 20:35, intentó comunicarse con la conductora para saber qué había sucedido, aunque no obtuvo respuesta. Finalmente, explicó que a las 20:50 tanto él como sus compañeros de elenco conocieron la gravedad del cuadro a través de Benicio, el hijo de Ernestina Pais.
Frente a las versiones que comenzaron a circular, Muscari pidió ponerle un freno a las especulaciones y sostuvo que cualquier relato que modifique esa cronología genera confusión. “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación”, afirmó.
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