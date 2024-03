José María Muscari en "La Noche de Mirtha" se emocionó al hablar de su hijo adoptivo

Y agregó: “En un viaje que hice, vi el video viral de mi hijo contando su historia, de que quería ser adoptado y yo cuando vi el video me conmocioné un montón y tuve la sensación de que tenía que adoptarlo. Me anoté en la convocatoria, en donde había mucha gente y Lució me eligió entre 140 familias”.

Ya, muy emocionado, relató todo lo que concierne a lo judicial para poder lograr lo que tanto deseaba: “Estaba muy nervioso. Estaba movilizado. Y comenzamos la etapa de iniciación. Lloraba a la noche cuando lo dejaba en el hogar después de estar con él”.

Embed - José María Muscari, muy emocionado, habló del proceso de adopción de su hijo Lucio: "Me dice Viejo"

Con la emoción a flor de piel hizo énfasis en: “Siempre quise ser padre. Me acompaña siempre. Vino a ver mis obras y tiene mucha conexión con las actrices. Ahora que cumplió 16 pudo ver sex, así que estoy muy feliz. Estoy feliz con la cantidad de gente que concientizó que adoptar a un niño o niña más grande, es posible”.

Concluyó el relato, resaltando que tomó la mejor decisión: “Primero que teniendo un hijo biológico, nada que garantiza que no te enfrentes más adelante. Lo único que es diferente que él eligió incluirse en una familia y dejar otra vida atrás”.