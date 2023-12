La ex de José Sosa rompió el silencio sobre los audios filtrados contra Camila Homs

Luego, sumó: "Yo estuve 17 años en pareja con José y me separé porque en la vida me han tocado mentiras, engaños, infidelidades, la vida con un jugador de fútbol me hizo mierda y por eso me separé. A mi no me importa si Yanina es cornuda, anda hablando mal de mi sin ningún tipo de límites y ante todo lo que más bronca me dio es que se meta con mis hijas y que haya hablando de problemas míos de consumo".

Qué dijo la ex de José Sosa sobre los audios contra Cami Homs

Además, visiblemente enojada, destacó: "Mi historia no la sabe nadie y lo de Camila Homs no lo inventé yo, se supo por todos lados su escándalo con su ex, cuando salió a decir eso Yanina a mí me pareció que era re importante salir y hablar”. Por su parte, destacó: “Yanina dice boludeces porque no me conoce. La información no se expande por el espiritu santo y esa información la puede tener Camila. De la única persona que salió el tema es de ella. Yo salgo a hablar porque se metieron conmigo. Yanina Latorre es la vocera de estas boludeces”.

“Yo me separé porque me fueron infiel y me hicieron mierda. Hoy tengo un bloqueo económico de mierda por mi ex. Nunca necesité hacerle juicio a nadie. Cuando te ven en el piso te patean", afirmó también la cantante. Tras esto, admitió: "Se olvida mi ex que estuvimos 17 años juntos y ahora soy una desconocida para él, yo ya estoy cansada. No tengo dudas que la información la filtra Camila. Y por qué se filtró no sé, yo como mamá nunca le prohibí al padre ver a sus hijas”.

Pero, por si esto fuera poco, Carolina Alurralde cerró sobre su disputa contra Camila Homs y Yanina Latorre: “Yo no me quedé con nada, me quedé con mi música. Yo podría ser feliz con casas, autos y a mi no me importaba una mierda. A cuatro años me da bronca y me hago respetar, no soy una boludita, los chicos son los que sufren con esto”.