La reacción de India Ortega tras la separación de su papá y Julieta Prandi: "Nadie se espera..."

En ese entonces, India había celebrado la posibilidad de acompañarlos en un momento tan significativo. “La ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad me pone feliz haber podido estar acá”, había dicho sobre la celebración.

Además, la hija de Emanuel Ortega no había dudado en expresar públicamente el afecto que sentía por Prandi y el bienestar que veía en su papá desde que estaban juntos. “Julieta es una persona increíble que le hace muy bien a mi papá, lo veo contento a él y es buenísimo”, había asegurado.

Aquellas declaraciones cobran otra dimensión después de la ruptura, ya que muestran el vínculo cercano que India había construido con la modelo y la buena imagen que tenía de la relación.

Por ahora, la joven se limitó a compartir su sorpresa y tristeza frente al final de la pareja, sin profundizar en los motivos que llevaron a la separación. Sus palabras, sin embargo, dejaron en claro que la noticia también repercutió en el círculo familiar del cantante.