La reacción de India Ortega tras la separación de su papá y Julieta Prandi: "Nadie se espera..."
La hija de Emanuel Ortega habló sobre la ruptura de la pareja y recordó el cariño que sentía por la modelo.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó sorpresa, especialmente entre las personas de su entorno más cercano. Después de que se conociera el final de la relación, India Ortega, hija del cantante, habló sobre cómo atraviesa este momento familiar y compartió su tristeza por la ruptura.
La joven brindó una entrevista para Infama, donde reconoció que la noticia la tomó desprevenida. La relación entre su papá y la modelo había atravesado distintas etapas hasta llegar al casamiento, celebrado hace pocos meses, por lo que el desenlace no era algo que esperara su familia.
“Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”, expresó India cuando le preguntaron cómo se encontraba frente a la separación. Sus palabras reflejaron el desconcierto que provocó la noticia entre sus seres queridos.
La hija del músico también hizo referencia al impacto emocional que le genera ver a su papá atravesar esta situación. “Se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento. Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, agregó durante la charla.
El cariño de India por Julieta Prandi
La relación entre India y Julieta había quedado en evidencia antes de la boda de la pareja. En aquella oportunidad, la joven se había mostrado entusiasmada por el casamiento y había destacado la importancia que tenía la modelo en la vida de su padre.
En ese entonces, India había celebrado la posibilidad de acompañarlos en un momento tan significativo. “La ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad me pone feliz haber podido estar acá”, había dicho sobre la celebración.
Además, la hija de Emanuel Ortega no había dudado en expresar públicamente el afecto que sentía por Prandi y el bienestar que veía en su papá desde que estaban juntos. “Julieta es una persona increíble que le hace muy bien a mi papá, lo veo contento a él y es buenísimo”, había asegurado.
Aquellas declaraciones cobran otra dimensión después de la ruptura, ya que muestran el vínculo cercano que India había construido con la modelo y la buena imagen que tenía de la relación.
Por ahora, la joven se limitó a compartir su sorpresa y tristeza frente al final de la pareja, sin profundizar en los motivos que llevaron a la separación. Sus palabras, sin embargo, dejaron en claro que la noticia también repercutió en el círculo familiar del cantante.
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