JousFit sufrió un infarto cerebral tras inyectarse bótox

JousFit

Por su parte, Oscar Infante, pareja de JousFit y entrenador de fitness, contó como se sucedieron los hechos. "Justo se abre el elevador cuando ella me dice: 'Me siento mareada'. De repente me dijo: 'Se me está nublando la vista y me voy a desmayar'. A los dos segundos de haberse desmayado comienza a convulsionarse horrible y entonces llegó el doctor, yo me alteré, y él me dice muy tranquilo, ecuánime, que 'es la presión'", contó.

"Ya estando en el hospital le hicieron un MRI (imagen por resonancia magnética), para ver si tenía algún daño neuronal, pruebas físicas del martillito y estudios de sangre, todo básicamente. Encontraron que tuvo un infarto cerebral", explicó.