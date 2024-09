Juan Alberto Mateyko reveló la mala experiencia que tuvo con Marley

mateyko

El pedido de Marley a Juan Alberto Mateyko

“Marley en esa conversación me dijo: ‘Ya que no vas a hacer nada…”. Yo le dije no, nada por ahora”. En ese momento, Juan Etchegoyen le dijo “suena tenso lo que viviste, feo” y luego Juan Alberto se explayó. “Yo estaba viajando hacia Miami para armar la productora junto a palito (Ortega) y Norberto Román, y me cayó un poquito mal lo que me dijo. A mí no me gustó. Al final le dije que lo usara. El mío era El Show del Verano, y él usó El show de la tarde”, subrayó el conductor.

Pasando a la denuncia que pesa sobre Marley, contestó: “El tema es delicado. Es un tema que tiene que resolver la Justicia, a mí no me gusta opinar de un tema que tenga que ver con…tan escabroso. Hay que investigar muchísimo y que él y su supuesta víctima presenten pruebas y la Justicia resuelva”.