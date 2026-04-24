Juana Viale toma el mando de las mesazas: quiénes estarán en sus programas este fin de semana
Ante la ausencia de Mirtha Legrand, su nieta volverá a ponerse al frente de ambos ciclos con una grilla de invitados variada entre espectáculo, música y actualidad.
La televisión argentina tendrá nuevamente a Juana Viale como figura central del fin de semana. Por segundo programa consecutivo, la nieta de Mirtha Legrand asumirá la conducción de las tradicionales “mesazas”, luego de que la histórica presentadora debiera ausentarse por recomendación médica.
La propia Mirtha fue quien llevó tranquilidad al público a través de sus redes sociales, donde explicó el motivo de su ausencia: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”. De esta manera, confirmó que se trata de un problema leve, aunque suficiente para obligarla a frenar su intensa rutina.
En ese contexto, Juana vuelve a ocupar un rol que ya conoce bien. Durante el fin de semana anterior también había tomado la posta, y ahora repetirá la experiencia tanto en el programa del sábado por la noche como en el clásico almuerzo del domingo. Mientras tanto, el público seguirá acompañando a la histórica conductora, a la espera de su regreso a la pantalla.
Quiénes serán los invitados a La Noche de Mirtha este sábado
Para “La Noche de Mirtha”, la conductora recibirá una mesa con perfiles diversos. Entre los invitados estará Joaquín Levinton, líder de Turf, quien regresa a la escena tras recuperarse de un problema de salud y con nuevos proyectos musicales. También dirá presente Andrea Frigerio, actualmente en cartel con una obra teatral junto a Guillermo Francella.
La música tendrá otro lugar con la participación de Ángela Leiva, quien atraviesa un momento de crecimiento artístico con nuevos lanzamientos y un show importante en agenda. Completa la mesa el médico Conrado Estol, reconocido por su trabajo en divulgación científica y prevención en salud.
Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana este domingo
El domingo, en “Almorzando con Juana”, la propuesta mantendrá el tono variado. La actriz Jorgelina Aruzzi será una de las protagonistas, en medio de su participación en teatro. También estará el músico Benjamín Amadeo, quien continúa desarrollando su carrera solista.
El ámbito actoral se completará con la presencia de Nazareno Casero, mientras que el exfutbolista José Chatruc aportará su mirada desde el deporte y los medios. Por último, participará Marcos Díaz Videla, especializado en el vínculo entre humanos y animales.
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