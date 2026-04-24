Juana Viale toma el mando de las mesazas: quiénes estarán en sus programas este fin de semana

La música tendrá otro lugar con la participación de Ángela Leiva, quien atraviesa un momento de crecimiento artístico con nuevos lanzamientos y un show importante en agenda. Completa la mesa el médico Conrado Estol, reconocido por su trabajo en divulgación científica y prevención en salud.

mirtha legrand

Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana este domingo

El domingo, en “Almorzando con Juana”, la propuesta mantendrá el tono variado. La actriz Jorgelina Aruzzi será una de las protagonistas, en medio de su participación en teatro. También estará el músico Benjamín Amadeo, quien continúa desarrollando su carrera solista.

El ámbito actoral se completará con la presencia de Nazareno Casero, mientras que el exfutbolista José Chatruc aportará su mirada desde el deporte y los medios. Por último, participará Marcos Díaz Videla, especializado en el vínculo entre humanos y animales.