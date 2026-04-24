Martín Cirio llega a Telefe con programa propio: cómo será el ciclo y cuándo debutará

Quién es Martín Cirio

Martín Cirio es un influencer, streamer y creador de contenido argentino que ganó gran popularidad bajo el nombre de “La Faraona”. Su estilo se caracteriza por el humor, la ironía y los comentarios sobre temas de actualidad, cultura pop y televisión. A lo largo de los años logró consolidar una comunidad muy fiel en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram, donde comparte desde análisis de programas hasta experiencias personales y viajes.