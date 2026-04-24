Martín Cirio llega a Telefe con programa propio: cómo será el ciclo y cuándo debutará
Telefe apuesta por Martín Cirio, una de las figuras digitales más reconocidas del país para reforzar su programación y sorprender a su audiencia.
Martín Cirio se prepara para desembarcar en los Streams de Telefe con un proyecto propio vinculado a Gran Hermano. El creador de contenido tendrá su espacio dentro de la propuesta digital del canal y ya trascendieron varios detalles sobre este nuevo desafío.
El programa llevará el nombre de “Fara News” y estará centrado en todo lo que ocurra dentro de la casa más famosa del país. Allí, el influencer repasará los momentos más comentados del reality, analizará jugadas, conflictos y situaciones destacadas, siempre con el tono irónico y humorístico que lo caracteriza tanto en sus streamings como en sus videos.
Con una fuerte presencia en redes sociales, Cirio reúne más de 1.300.000 suscriptores en YouTube y supera los 1.600.000 seguidores en Instagram. Su popularidad creció gracias a sus videos, sus vlogs de viajes y especialmente por su personaje de “La Faraona”, con el que suele opinar sobre temas de actualidad y también sobre el universo de Gran Hermano.
Desde Telefe ya comenzaron a difundir la llegada del ciclo con la promoción oficial del graph del programa, que debutará el próximo lunes 27 de abril a las 12:00. “Lo mejor de GH en FaraNews. Noticiero By Nerea”, anunciaron en la portada promocional.
El contenido podrá seguirse tanto a través de su canal de Twitch, MartínCirioOk, como desde Streams Telefe, reforzando así la estrategia del canal de expandirse en el mundo digital y sumar figuras con fuerte llegada a nuevas audiencias.
Quién es Martín Cirio
Martín Cirio es un influencer, streamer y creador de contenido argentino que ganó gran popularidad bajo el nombre de “La Faraona”. Su estilo se caracteriza por el humor, la ironía y los comentarios sobre temas de actualidad, cultura pop y televisión. A lo largo de los años logró consolidar una comunidad muy fiel en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram, donde comparte desde análisis de programas hasta experiencias personales y viajes.
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