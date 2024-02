Juan Etchegoyen disparó contra Julieta Poggio

Qué pasó entre Juan Etchegoyen y Julieta Poggio

Julieta Poggio

Luego sentenció: “No me sorprende que haya dado de baja a la nota, ya dejó plantada a Zaira y a Lizardo en el streaming que hacen así que el faltazo de hoy tampoco es que me toma por sorpresa. Lo que me preocupa es su futuro porque con actitudes así no va a llegar muy lejos o pregúntenle a Marcos cómo tomó lo que dijo sobre él en estos días".