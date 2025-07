Juan Ingaramo habló de los celos Violeta Urtizberea desde que él trabaja con Flor Peña

El musical Pretty Woman, que se estrenó en mayo, se ha consolidado rápidamente como uno de los espectáculos más taquilleros de la escena porteña. El cuartetero cordobés se adaptó al ritmo del teatro musical desde el primer momento: “Me llamó Ricky Pashkus, yo sólo cantaba hasta ese momento, y cuando me dijo de la propuesta no me pude negar”.