Juan Martín del Potro estaría en pareja con una periodista

Quién es la mujer que acompañó a Delpo y cómo surgieron los encuentros

El encargado de revelar los pormenores de la historia fue el periodista Juan Etchegoyen, quien brindó información detallada sobre los encuentros que mantuvo la pareja en suelo estadounidense gracias a los datos aportados por su entorno cercano: “Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos”.