Juan Martín del Potro estaría en pareja con una periodista
Recientemente el ex tenista fue visto en Nueva York con una comunicadora muy conocida y aseguran que tienen un vínculo cercano. Los detalles.
Nueva York es un territorio con un significado profundamente especial para Juan Martín del Potro. En esa urbe estadounidense, el deportista tandilense tocó el cielo con las manos al consagrarse campeón del "US Open" en el año 2010, conquistando su único torneo de Grand Slam y sumándose a la selecta lista de tenistas argentinos que lograron alzar un título de esa magnitud en el circuito profesional.
Sin embargo, en esta oportunidad el ex tenista se convirtió en el foco de atención por un motivo completamente alejado de lo deportivo. En las últimas horas, la Torre de Tandil fue visto recorriendo las calles de la metrópolis norteamericana muy bien acompañado por una mujer, en una atmósfera de marcada complicidad que alimentó los rumores de un incipiente romance.
Quién es la mujer que acompañó a Delpo y cómo surgieron los encuentros
El encargado de revelar los pormenores de la historia fue el periodista Juan Etchegoyen, quien brindó información detallada sobre los encuentros que mantuvo la pareja en suelo estadounidense gracias a los datos aportados por su entorno cercano: “Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos”.
A medida que avanzaba en el relato, el comunicador no dudó en confirmar la cercanía entre ambos y dar a conocer la identidad de la implicada, señalando a Agustina Larocca, cronista de la señal deportiva ESPN con quien Delpo compartió la cobertura del Grand Slam: “Me cuentan que hubo por lo menos chongueo”.
Al analizar cómo la buena onda laboral trascendió las cámaras de televisión durante las jornadas de transmisión del torneo, Etchegoyen profundizó sobre el vínculo entre el ex tenista y la profesional de la comunicación al señalar: “Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro”.
Para finalizar con su reporte sobre la incipiente relación en el país norteamericano, el periodista se mostró cauto respecto al futuro de la pareja y anticipó cuál podría ser la reacción de los protagonistas frente a la repercusión mediática, concluyendo: “El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose”.
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