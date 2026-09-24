Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity

La particular confesión de Pachu Peña antes del estreno de MasterChef Celebrity

Antes de esta entrevista, Pachu ya había hablado sobre sus posibilidades dentro del reality y había sorprendido por su falta de confianza a la hora de imaginar cuánto tiempo podría permanecer en el programa.

“No me tengo fe. Soy muy sincero conmigo mismo y con el público”, había reconocido el humorista al referirse a su participación. Incluso había bromeado con la posibilidad de convertirse rápidamente en el primer eliminado: “Primer eliminado... si no soy yo, Pachu en el palo”.