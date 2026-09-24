Cuántas escenas post-créditos tiene "Avengers: Endgame - Encore"

"Avengers: Endgame - Encore": cómo se distribuyen las secuencias y la recomendación para no perderse nada

Conviene hacer una precisión sobre la ubicación del material inédito en esta versión extendida. Hablar estrictamente de "cuatro escenas post créditos" no es del todo exacto, ya que una de ellas aparece integrada al desenlace de la película, mientras que las restantes tres se distribuyen a lo largo de los créditos finales.