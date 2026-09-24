Cuántas escenas post-créditos tiene "Avengers: Endgame - Encore"
La versión extendida de la superproducción de Marvel que llega este jueves a las salas de cine incluye sorpresas distribuidas a lo largo de la proyección.
Con el estreno de "Avengers: Endgame - Encore" ya disponible en las salas de cine de todo el país, una de las grandes dudas que se repite entre los fanáticos de Marvel es cuántas sorpresas esconde esta versión especial y en qué momento exacto aparecen dentro de la función.
La respuesta sin spoilers es sencilla: los reportes de las primeras proyecciones describen cuatro secuencias adicionales vinculadas directamente con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel y el camino hacia las próximas entregas de la franquicia.
"Avengers: Endgame - Encore": cómo se distribuyen las secuencias y la recomendación para no perderse nada
Conviene hacer una precisión sobre la ubicación del material inédito en esta versión extendida. Hablar estrictamente de "cuatro escenas post créditos" no es del todo exacto, ya que una de ellas aparece integrada al desenlace de la película, mientras que las restantes tres se distribuyen a lo largo de los créditos finales.
Para aquellos espectadores que quieren saber cuándo levantarse de su asiento sin perderse ningún detalle clave, la recomendación de las salas y los especialistas es todavía más sencilla: quedarse hasta que termine por completo la función y baje la pantalla.
De esta manera, los seguidores podrán disfrutar de todos los agregados técnicos y narrativos de este reestreno pensado para volver a llenar los cines.
Qué tiene de nuevo "Avengers: Endgame - Encore"
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Minutos adicionales: El metraje incorpora entre 4 y 7 minutos de material extra que no formaron parte del corte original estrenado en cines.
Puente hacia el futuro: Este nuevo contenido funcionará como hilo conductor clave para conectar de manera directa los eventos de la saga con la esperada película Avengers: Doomsday.
Modificaciones en la estructura: La proyección contará con una introducción especial y un epílogo modificado, ofreciendo una lectura renovada del cierre de la historia.
Formato tecnológico: Todo el filme se proyectará bajo el formato Infinity Vision, una experiencia inmersiva de máxima calidad diseñada para revalorizar las batallas definitivas contra Thanos con estándares visuales completamente actualizados.
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