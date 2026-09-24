El novio de Wanda Nara podría ir preso: qué pasa con Martín Migueles
Luego de tantas idas y vueltas, Yanina Latorre fue tajante y aseguró que entiende a Mauro Icardi con la situación. Los detalles.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la tormenta mediática tras reaccionar con un fuerte insulto hacia Karina Iavícoli. El exabrupto ocurrió luego de que la periodista la consultara abiertamente sobre la situación judicial que salpica a su novio, Martín Migueles. Acostumbrada a esquivar con astucia los momentos más incómodos frente a las cámaras, en esta oportunidad llamó poderosamente la atención que la empresaria no haya sabido muñequear la pregunta para salir airosa del cruce.
El episodio fue debatido en el programa "SQP", donde repasaron la nebulosa que rodea la vida sentimental de la celebridad y explicaron el trasfondo legal que involucra a su pareja. En ese sentido, en el ciclo señalaron: “Nunca quedó claro si está con Migueles. Porque desde que Migueles que estaba investigado por el Banco Central…”
Para echar luz sobre los motivos que desencadenaron la bronca de la mediática, Yanina Latorre tomó la palabra y expuso los pormenores del expediente que acorrala al empresario. Al detallar el entramado comercial que salpica a la pareja de la conductora, la panelista contextualizó: “Vamos a contar cortito: él tenía una sociedad con Piccirillo, que era el dueño y Migueles era el presidente, y compraban dólar a precio oficial, en el momento que había muchas restricciones”
Siguiendo esa misma línea, la comunicadora explicó el salto institucional que dio el expediente y la abrumadora cifra de dinero que se encuentra bajo la lupa judicial, al remarcar: “El Central los denuncia penalmente por esta compra de dólar a precio oficial. O sea, ahí pasa del fuero económico al fuero penal. ¡250 millones de dólares! Que no tienen manera de justificar dónde salió la guita”.
Asimismo, enfatizó sobre las ventajas financieras que habrían obtenido los involucrados en comparación con el resto de los ciudadanos durante el cepo cambiario, al disparar: “La diferencia la hicieron comprando el oficial, que tenías que tener un permiso, que nosotros no podíamos comprar ni 200 dólares y se hicieron millonarios”
Por último, en el debate televisivo cuestionaron la postura defensiva que adoptó la mediática al no querer responder sobre los actos de su entorno, recordando cómo la prensa ha abordado casos similares que salpicaron a otras figuras del medio. En ese sentido, Latorre lanzó una profunda reflexión al sostener: “A Iliana Calabró por el Rossi la volvimos loca. A Jesica Cirio, por Piccirilo la volvieron loca. Por Insaurralde, la volvieron loca. Y Wanda se enoja”.
Para cerrar la discusión y remarcar la gravedad institucional del tema que la empresaria evitó profundizar, la panelista concluyó preguntando: “Es una denuncia penal y estamos hablando de un caso de corrupción, ¿no es cierto?”.
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