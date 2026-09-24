El novio de Wanda Nara podría ir preso: qué pasa con Martín Migueles

Por último, en el debate televisivo cuestionaron la postura defensiva que adoptó la mediática al no querer responder sobre los actos de su entorno, recordando cómo la prensa ha abordado casos similares que salpicaron a otras figuras del medio. En ese sentido, Latorre lanzó una profunda reflexión al sostener: “A Iliana Calabró por el Rossi la volvimos loca. A Jesica Cirio, por Piccirilo la volvieron loca. Por Insaurralde, la volvieron loca. Y Wanda se enoja”.

Para cerrar la discusión y remarcar la gravedad institucional del tema que la empresaria evitó profundizar, la panelista concluyó preguntando: “Es una denuncia penal y estamos hablando de un caso de corrupción, ¿no es cierto?”.