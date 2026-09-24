Damián Córdoba fue imputado por la cuota alimentaria de su hija

Qué dijo Damián Córdoba ante la Justicia

Durante la indagatoria, el artista negó los hechos que se le atribuyen y decidió abstenerse de declarar. Al mismo tiempo, dejó constancia de un depósito de $10 millones y manifestó su compromiso de completar el pago de la deuda durante la próxima semana.

El cantante continuará en libertad mientras avanza el proceso. Entre los elementos considerados para mantener esa situación se tuvo en cuenta que se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y asumió el compromiso de cancelar el monto pendiente.

El delito que se investiga contempla una pena de entre un mes y dos años de prisión o una multa. La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, la imputación no implica una condena contra el cantante.