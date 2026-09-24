Damián Córdoba fue imputado por la cuota alimentaria de su hija
El cantante cordobés quedó involucrado en una causa penal por cinco hechos vinculados al presunto incumplimiento de la asistencia alimentaria.
Damián Córdoba quedó imputado en una causa penal relacionada con el pago de la cuota alimentaria de su hija, de 14 años. La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la madre de la adolescente y, luego de atravesar el fuero de Familia, llegó a la Justicia penal.
El cantante está acusado de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Según la investigación, en distintos períodos habría omitido realizar los aportes correspondientes o los habría efectuado de manera acumulada y fuera de los plazos establecidos.
La imputación fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, aunque Córdoba fue notificado formalmente este miércoles 23, cuando se presentó a declarar en Tribunales acompañado por su abogado defensor, Fabricio Ciacci.
Cómo fue notificado Damián Córdoba
La particularidad del caso es que la Justicia tuvo que encontrar una manera poco habitual de hacerle llegar la citación. El domingo pasado, el cantante fue notificado durante un baile que brindaba en el club Atenas de Córdoba. Hasta ese momento, según explicaron desde la Fiscalía, no habían logrado ubicarlo en un domicilio. Por ese motivo, los funcionarios judiciales se acercaron al lugar donde se encontraba trabajando y allí le comunicaron que debía presentarse ante los Tribunales.
Finalmente, Córdoba concurrió a la citación y conoció formalmente los cinco hechos que se le atribuyen, además de las pruebas reunidas durante la investigación y la calificación legal correspondiente.
Qué dijo Damián Córdoba ante la Justicia
Durante la indagatoria, el artista negó los hechos que se le atribuyen y decidió abstenerse de declarar. Al mismo tiempo, dejó constancia de un depósito de $10 millones y manifestó su compromiso de completar el pago de la deuda durante la próxima semana.
El cantante continuará en libertad mientras avanza el proceso. Entre los elementos considerados para mantener esa situación se tuvo en cuenta que se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y asumió el compromiso de cancelar el monto pendiente.
El delito que se investiga contempla una pena de entre un mes y dos años de prisión o una multa. La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, la imputación no implica una condena contra el cantante.
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