Juan Martino se refirió a la denuncia de abuso que le hizo Flor Moyano: "Tomo pastillas para dormir"

Con la búsqueda de explicar su versión y ahondar en los episodios que vivieron juntos en las entrañas del reality que se emitió en eltrece. Por eso aseguró que dispone de pruebas contundentes en un pen drive: “Acá está todo lo que hay”. Y aseveró: “Yo nunca le insistí para tener sexo. No tuvimos relaciones sexuales”.

En cuanto a la sorpresa que le generó la acción legal que ejecutó Florencia, Juan sostuvo: “Me enteré de la denuncia por la tele”. Y también especificó que se siente perjudicado emocionalmente por todas las repercusiones del caso: “No sé cómo voy a superar todo esto”.

Tras ratificar que no efectuó ningún abuso a Moyano, el hermano de Majo Martino exteriorizó su lectura de todo esto: “Lo que yo sentí es que se contó una historia para hacerme quedar mal y en esa historia se cambiaron todas las piezas para que yo fuera el lobo”.

En ese afán de graficar las secuelas que le produjo la determinación de Flor, Juan confesó: “Hubo un día en el que no me podía levantar de la cama. Hasta hoy sigo tomando pastillas para dormir, porque no puedo dormir. Un día tomé de más y estaba como en un estado medio raro y pensé ‘bueno...’”.

