"Frozen, el musical" llega a Buenos Aires: Albana Fuentes será Anna y ya comenzó la venta de entradas

De qué trata Frozen, el musical

La obra está basada en la película animada de Disney y tiene como protagonistas a Anna y Elsa, dos hermanas princesas de Arendelle cuya relación se ve atravesada por un secreto extraordinario.

Elsa tiene la capacidad de crear hielo y nieve, pero la dificultad para controlar sus poderes la lleva a alejarse de su familia y de las personas que quiere. Cuando sus habilidades provocan un invierno interminable en el reino, Anna decide emprender un viaje para encontrarla y recuperar el vínculo entre ambas.

Durante esa aventura, la joven contará con la compañía de personajes entrañables que la ayudarán a descubrir el verdadero valor del amor. Con canciones reconocidas mundialmente, entre ellas “Libre soy”, la historia combina fantasía, emoción y un mensaje sobre la valentía y la aceptación personal.

Quiénes estarán detrás de la puesta teatral

El equipo creativo estará integrado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general; Analía González en la dirección coreográfica; Sebastián Mazzoni en la dirección vocal; Maxi Vecco en el diseño audiovisual y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.

Mientras se acerca el estreno, los seguidores de la franquicia también pueden volver a disfrutar de las películas Frozen: Una aventura congelada y Frozen 2, además de los cortos y especiales disponibles en Disney+.

Con una puesta en escena de gran escala, música emblemática y una historia que atravesó generaciones, Frozen, el musical se perfila como uno de los grandes estrenos teatrales de 2027.

Entradas disponibles en Tuentrada.com.