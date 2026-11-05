"Frozen, el musical" llega a Buenos Aires: Albana Fuentes será Anna y ya comenzó la venta de entradas
El musical de Disney se estrenará en el invierno de 2027 en el Gran Rex ya tiene a su protagonista. Los detalles en la nota.
La magia de Disney llegará al teatro porteño con una de sus historias más exitosas. "Frozen, el musical" desembarcará por primera vez en Buenos Aires en mayo de 2027, con funciones en el Teatro Gran Rex. En medio de la expectativa, se confirmó que Albana Fuentes interpretará a Anna, uno de los personajes centrales de la historia.
Además del anuncio de la protagonista, comenzó la venta general de entradas. Los tickets se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuentrada.com. Como beneficio especial, quienes abonen con tarjetas Santander Visa podrán acceder a seis cuotas sin interés durante el período de venta.
La producción estará a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de destacados éxitos teatrales como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Con esta nueva apuesta, buscarán trasladar al escenario argentino el universo de Arendelle y ofrecer una experiencia destinada a espectadores de todas las edades.
Frozen tendrá su propia docuserie en Disney+
La llegada del musical también estará acompañada por una propuesta especial para los fanáticos. Disney+ estrenará Frozen: Camino al Musical, una docuserie que mostrará el detrás de escena del proceso de audiciones de las niñas que se postulan para interpretar a Anna y Elsa durante su infancia.
De esta manera, el público podrá conocer parte del recorrido que hay detrás de la elección del elenco infantil y descubrir cómo comienza a tomar forma esta gran producción antes de su desembarco en el Gran Rex.
De qué trata Frozen, el musical
La obra está basada en la película animada de Disney y tiene como protagonistas a Anna y Elsa, dos hermanas princesas de Arendelle cuya relación se ve atravesada por un secreto extraordinario.
Elsa tiene la capacidad de crear hielo y nieve, pero la dificultad para controlar sus poderes la lleva a alejarse de su familia y de las personas que quiere. Cuando sus habilidades provocan un invierno interminable en el reino, Anna decide emprender un viaje para encontrarla y recuperar el vínculo entre ambas.
Durante esa aventura, la joven contará con la compañía de personajes entrañables que la ayudarán a descubrir el verdadero valor del amor. Con canciones reconocidas mundialmente, entre ellas “Libre soy”, la historia combina fantasía, emoción y un mensaje sobre la valentía y la aceptación personal.
Quiénes estarán detrás de la puesta teatral
El equipo creativo estará integrado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general; Analía González en la dirección coreográfica; Sebastián Mazzoni en la dirección vocal; Maxi Vecco en el diseño audiovisual y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.
Mientras se acerca el estreno, los seguidores de la franquicia también pueden volver a disfrutar de las películas Frozen: Una aventura congelada y Frozen 2, además de los cortos y especiales disponibles en Disney+.
Con una puesta en escena de gran escala, música emblemática y una historia que atravesó generaciones, Frozen, el musical se perfila como uno de los grandes estrenos teatrales de 2027.
Entradas disponibles en Tuentrada.com.
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