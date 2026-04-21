Juan Reverdito anunció que será papá junto a Celeste Rigoni: la emoción del ex Gran Hermano
El ex participante de Gran Hermano Argentina, Juan Reverdito, confirmó que será papá junto a su pareja, Celeste Rigoni, y compartió su felicidad en redes sociales.
La noticia, que comenzó a circular en programas de espectáculos, fue luego ratificada por el propio Juan Reverdito con fotos y mensajes cargados de emoción. Según trascendió, la pareja atraviesa el cuarto mes de embarazo y espera con entusiasmo la llegada de su primer hijo en común.
“Es un momento muy especial para nosotros”, expresó el ex GH, quien rápidamente recibió mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del ambiente.
Un nuevo capítulo en su vida
Para Reverdito, esta no será su primera experiencia como padre, ya que tiene dos hijos de relaciones anteriores. Sin embargo, este embarazo marca una nueva etapa personal junto a Rigoni, con quien está en pareja desde hace algunos años. Su paso por Gran Hermano lo convirtió en una figura conocida dentro del mundo del espectáculo, y desde entonces mantiene un vínculo activo con el público a través de redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana.
Tras el anuncio, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre saludos y buenos deseos, muchos seguidores destacaron el cambio de etapa del exparticipante y celebraron la noticia. Mientras tanto, la pareja transita el embarazo con bajo perfil, aunque no se descarta que en los próximos meses compartan más detalles sobre la llegada del bebé.
La noticia se suma a la lista de ex participantes de Gran Hermano que, tras su paso por la casa más famosa del país, continúan generando repercusión con sus historias personales fuera de la televisión.
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