Juan Reverdito anunció que será papá junto a Celeste Rigoni: la emoción del ex Gran Hermano

juan reverdito

Un nuevo capítulo en su vida

Para Reverdito, esta no será su primera experiencia como padre, ya que tiene dos hijos de relaciones anteriores. Sin embargo, este embarazo marca una nueva etapa personal junto a Rigoni, con quien está en pareja desde hace algunos años. Su paso por Gran Hermano lo convirtió en una figura conocida dentro del mundo del espectáculo, y desde entonces mantiene un vínculo activo con el público a través de redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana.