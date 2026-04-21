La desubicada pregunta de Angie Balbiani a Betiana Blum tras la muerte de Luis Brandoni: "¿Pensás en...?"
La consulta de la panelista de Puro Show (El Trece) sorprendió tanto a la actriz como a los espectadores, que estallaron en redes sociales.
La noticia de la muerte de Luis Brandoni sacudió con fuerza al ambiente artístico, generando una inmediata reacción entre actores, directores y figuras del espectáculo que manifestaron su dolor ante la pérdida.
Con el correr de las horas, las redes sociales se convirtieron en un espacio de despedida colectiva, donde abundaron los mensajes cargados de emoción, recuerdos compartidos y reconocimientos a una trayectoria que dejó una marca profunda en la cultura argentina.
En ese marco, Betiana Blum fue invitada al programa Puro Show (El Trece), donde dedicó unos minutos a recordar a quien fue su colega en distintos proyectos. Conmovida, la actriz eligió evocarlo desde un lugar afectuoso, resaltando no solo su talento profesional sino también su calidad humana, en un testimonio atravesado por la emoción del momento.
La entrevista transcurría en ese tono hasta que Angie Balbiani intervino con una pregunta que modificó el clima de la conversación. En medio del recuerdo y la tristeza, la panelista llevó el diálogo hacia un terreno más personal, invitando a reflexionar sobre el impacto de la muerte en la vida propia.
“Entiendo que, en el mundo de los actores, uno siente que el otro siempre está. Tal vez no terminás de ser amigo, pero sabés que está ahí. Entender que Beto ya no está, ¿te hace pensar en tu propia muerte?”, planteó Angie.
Lejos de esquivar el planteo, Blum respondió con calma y firmeza, dejando en claro su mirada frente a la vida: “Para nada. Yo creo en el presente. Gracias a Dios no tengo hábitos perjudiciales, nunca aprendí a fumar…”.
El intercambio, breve pero intenso, dejó expuesta la sensibilidad del momento y sumó un matiz distinto a una entrevista atravesada por la despedida, donde el recuerdo de Luis Brandoni siguió siendo el eje central.
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