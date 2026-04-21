La desubicada pregunta de Angie Balbiani a Betiana Blum tras la muerte de Luis Brandoni: "¿Pensás en...?"

angie a betiana blum

Lejos de esquivar el planteo, Blum respondió con calma y firmeza, dejando en claro su mirada frente a la vida: “Para nada. Yo creo en el presente. Gracias a Dios no tengo hábitos perjudiciales, nunca aprendí a fumar…”.

El intercambio, breve pero intenso, dejó expuesta la sensibilidad del momento y sumó un matiz distinto a una entrevista atravesada por la despedida, donde el recuerdo de Luis Brandoni siguió siendo el eje central.