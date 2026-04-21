Quién es la nueva líder en Gran Hermano y qué beneficios tiene

En medio de la discusión, Brian ingresó a la escena y sumó tensión con un gesto irónico: aplaudió y disparó "Fenómena, genia", dejando en evidencia su enojo por la actitud de su compañera.

A pesar del clima adverso, Luana avanzó en la competencia y finalmente se consagró líder de la semana, obteniendo inmunidad y el poder de tomar decisiones clave en los próximos días. Tras el triunfo, hubo un intento de acercamiento con Zunino, sellado con un abrazo, aunque con Brian la distancia se mantuvo.

Más tarde, Danelik y Zilli se acercaron a la nueva líder para aconsejarla: le pidieron que mida sus palabras y no exponga de más su estrategia. Sin embargo, horas antes ya había deslizado posibles nombres para fulminar, lo que agrega incertidumbre de cara a la próxima gala.

Cuáles son los beneficios del líder

Según comunicó Santiago del Moro, el líder de esta semana tendrá la posibilidad de fulminar a un jugador, darle inmunidad a dos y los compañeros que elija no podrán votar.

Con el liderazgo en sus manos pero un grupo dividido, Luana quedó en el centro de la escena. Sus próximos movimientos serán determinantes para saber si logra recomponer la alianza o si el quiebre interno se vuelve definitivo.