Quién es la nueva líder en Gran Hermano y qué beneficios tiene
Uno de los participantes se impuso y logró ganar la prueba, por lo deberá hacer uso de los premios que se le otorgan.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a encenderse tras la prueba del líder. Luana Fernández se quedó con el desafío semanal, pero lejos de traer calma, su victoria generó tensiones dentro de su propio grupo, especialmente con Brian Sarmiento y Franco Zunino.
El conflicto comenzó incluso antes de que se definiera el resultado. Durante la primera etapa, que se jugó en duplas, Luana quedó emparejada con Manuel Ibero, un rival directo. Esta situación incomodó a sus compañeros, que esperaban que no compitiera con tanta intensidad.
Zunino fue quien puso en palabras el malestar: "Estás pensando en vos", le reprochó, cuestionando que no hubiera dejado ganar a su compañero circunstancial para evitar riesgos dentro del grupo.
Lejos de retroceder, Luana defendió su postura y dejó en claro su estrategia: "Estoy pensando en ganar por lo que quiero hacer cuando sea líder. No te dejes llenar la cabeza", respondió, marcando una diferencia clara con la lógica colectiva que planteaban sus aliados.
El cruce continuó y subió de tono cuando Zunino recordó un antecedente reciente: "La primera y única vez que fueron líderes ellos, se fue Martín", advirtió. Además, fue más allá y lanzó: "Estás pensando en mostrarte y ser líder vos". La respuesta de Luana no tardó en llegar: si querían votarla, que lo hicieran.
En medio de la discusión, Brian ingresó a la escena y sumó tensión con un gesto irónico: aplaudió y disparó "Fenómena, genia", dejando en evidencia su enojo por la actitud de su compañera.
A pesar del clima adverso, Luana avanzó en la competencia y finalmente se consagró líder de la semana, obteniendo inmunidad y el poder de tomar decisiones clave en los próximos días. Tras el triunfo, hubo un intento de acercamiento con Zunino, sellado con un abrazo, aunque con Brian la distancia se mantuvo.
Más tarde, Danelik y Zilli se acercaron a la nueva líder para aconsejarla: le pidieron que mida sus palabras y no exponga de más su estrategia. Sin embargo, horas antes ya había deslizado posibles nombres para fulminar, lo que agrega incertidumbre de cara a la próxima gala.
Cuáles son los beneficios del líder
Según comunicó Santiago del Moro, el líder de esta semana tendrá la posibilidad de fulminar a un jugador, darle inmunidad a dos y los compañeros que elija no podrán votar.
Con el liderazgo en sus manos pero un grupo dividido, Luana quedó en el centro de la escena. Sus próximos movimientos serán determinantes para saber si logra recomponer la alianza o si el quiebre interno se vuelve definitivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario