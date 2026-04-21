El noble gesto de María Becerra con una fan que padece cáncer: la visitó y cantaron juntas

El encuentro con Martina en 2024

Durante sus históricos shows en el estadio de River, María conoció a Martina, una niña de 12 años de Jujuy que estaba atravesando un tratamiento oncológico.

Martina asistió al show con un cartel que decía: "No puedo verte con mis ojos, pero te puedo sentir con el alma". La enfermedad había afectado temporalmente su visión, aunque en ese momento estaba recuperándola poco a poco.

Al ver el cartel y conocer la historia detrás, María recibió a Martina en el backstage. Se fundieron en un abrazo eterno donde ambas terminaron llorando. El video del encuentro se hizo viral porque mostró a una María totalmente vulnerable y empática.