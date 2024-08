Juan Reverdito vendió su taxi por la crisis: su crudo relato

Luego de esto, Reverdito continuó: “Yo creo que hay que ser inteligente cuando estás adentro y yo no lo supe aprovechar, no podes agarrarte de un juego e ir contra el sistema. Yo veo que Furia maltrata a todo el mundo, ´flaca, en cualquier momento te limpian ´ y se cree Maradona así que, qué queres que te diga”.

“Siento que no ve las oportunidades que está dejando pasar que es una locura. Yo estoy todo el día arriba de la moto laburando en la calle, tuve que venderlo al taxi porque tuve que darle la mitad a mi ex mujer y para mí era una etapa que me estaba quemando la cabeza”, continuó el ex hermanito con total sinceridad.

El crudo relato de Juan Reverdito por la crisis

En ese sentido, Juan afirmó: “No pude comprarme otro auto para seguir laburando porque no tenía la plata y la única que me quedó es laburar con la moto y esto fue hace un medio y medio más o menos que estoy laburando con la moto. Estoy viendo de irme al campo a laburar, seguramente me vaya a trabajar con mi suegro, estoy analizando eso”.

Aún así, después de estas declaraciones, fue mucho más duro con su presente. “Te cuesta muchísimo ganar el mango en la calle, yo salí de Gran Hermano y estuve un mes adentro de la casa, quizás hacías una publicidad y era mucha plata en comparación a lo que uno gana en el día a día con un laburo normal. Furia puede estar haciendo muchísima plata pero tenes que ser vivo, yo no lo fui”, espetó.

“Quieras o no los que están trabajando en Telefe son vivos, la están haciendo bien y tampoco podes criticar todo, todo envidia y celos, gente negativa que no te suma nada”, concluyó.