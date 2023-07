Juan Reverdito cargó contra sus ex compañeros de Gran Hermano tras los Martín Fierro

En ese sentido, profundizó su relato: “Fue ingrato para mí estar afuera y lo hablé con algunos de los chicos que estaban también indignados, te genera indignación con algunas situaciones, a algunos exs nos censuraron por hablar de un personaje que ayer estuvo en la fiesta, no tengo dudas porque al final en el reality todos fuimos fundamentales, yo no entiendo por qué fue la Tora, porque labura para Telefe, creo que en vez de haber invitado a algunas panelistas que estuvieron deberían haber estado todos los ex Gran Hermano”.

“Hay cosas que son ilógicas, ¿Romina por qué no estuvo?, hubiese sido lo más justo, los protagonistas fueron los veinte que entraron y no los panelistas, vi panelistas filmando cuando el debate no estuvo nominado, no tiene nada de malo lo que digo”, disparó Reverdito.

juan reverdito martin fierro