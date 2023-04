Juan Reverdito culpó a la producción de Gran Hermano por su situación económica: "No estoy bien"

Lo esperable luego de un show con semejante trascendencia es que la vida de los 'jugadores' dé un profundo vuelco para bien, pero este no fue el caso del taxista que no dudó en culpar a la producción del ciclo por su mala situación económica: "Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero", reveló en diálogo con Mañananísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.