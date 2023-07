La burla de Juan Reverdito a Juliana Díaz por su separación de Maxi Guidici

"Lloramos un montón y nos partió el corazón. Termino con esto... desde que estamos juntos... no somos... puta madre, no se me cae una lágrima. Vuelvo, vuelvo. Desde que nosotros estamos juntos no somos un conjunto, pero lo estamos siendo individualmente", expresó Juan, como si fuera Juliana.

VIDEO Así se burló Juan Reverdito de Juliana Díaz

Juan Reverdito Juliana Díaz

Luego disparó: "Qué frase rara esa, che. Dios, lo que veo. Lo que hay que ver en las redes".

Juliana Díaz de Gran Hermano anunció esta semana su separación de Maxi Guidici. En el video dijo: "Hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos, nos costó muchísimo. Hace unas semanas venían circulando rumores de una separación, y lo loco fue que salimos a desmentirlo, porque estábamos muy en paz, bien y felices. De alguna u otra manera, esos rumores llevaron a recapacitar muchas cosas de la relación".

Y continuó: "Con Maxi nos hermetizamos mucho y dejamos de sociabilizar, de hacer o de crecer y hacer cosas de modo individualista para nosotros mismos. En una relación no es todo color de rosas... hubieron crisis, peleas y cosas... como en todas las parejas. Nos dimos cuenta, gracias a Dios a tiempo, que no nos estábamos sumando. Era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser".

Además, explicó: "El amor está intacto. Tenemos una relación increíble, nos llevamos muy bien y somos super compañeros. Pero el acto más grande de amor que pude haber hecho es irme, porque se iban a seguir confundiendo las cosas, porque hay mucho amor. Estamos en un momento en el que necesitamos aire, que cada uno tenga sus espacios".

Y por último aclaró: "Si bien es hermoso, a nosotros nos está costando trabajos, sueños y oportunidades. Es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños. Pensamos que íbamos a poder ir para adelante juntos y ayudarnos, pero nos dimos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos aprovechando el momento de nuestras vidas".