Juan Reverdito reveló el gesto que Santiago del Moro tuvo con él

Y afirmó: “Después de ese día yo le escribí para agradecerle porque yo por el programa pasé sin pena y sin gloria, me fui muy rápido de la casa y estuve poco tiempo y que se haya acordado de mi en ese programa fue un mimo al alma. Y yo estoy saliendo de una situación complicada en lo personal y le escribí por laburo pero de algo personal, nada que ver con los medios, de un laburo particular”.

juan reverdito

“Y le envié ese mensaje y me contestó, me habló y es una persona importante de los medios. Que te conteste, que te conozca, y que pueda darte una mano o aconsejar o escuchar ya está”, Reverdito dijo con la voz entre cortada y sumó: “Está bueno lo que te estoy contando de Santi, es algo personal y no quiero quebrarme en llanto. Me respondió de una forma que me llegó y con eso me alcanza. Me alcanza valorar a la persona con la que hablé así que por ejemplo a las críticas que pueden hacerme no les doy bola, que digan lo que quieran y tengo cosas más importantes para ocuparme”.

Y subrayó: “Pero Santiago me contestó, me habló y que se haya acordado de mi cuando pasaron tantos participantes es algo muy importante”.