Los Caballeros de la Quema presentaron su nuevo álbum "Fiesta de Zoombis"

En ese sentido, es un disco rápido, vertiginoso. En lo musical no baja de ritmo hasta el final con la súper balada ‘Todo va a pasar’, y en cuanto a las letras, casi sin respiro te tiran la vida en la cara. El paso del tiempo es la temática clave que atraviesa casi todas las canciones, donde Los Caballeros desnudan su sentir con la edad que están atravesando, de la misma manera que lo hicieron 30 años atrás, por supuesto, sin dejar de lado la mirada crítica en clave social. O sea, es un disco lógico.