Los Caballeros de la Quema presentaron su nuevo álbum "Fiesta de Zoombis"
Tras 25 años, presentaron este proyecto donde logran unir la música que los caracterizó entre los últimos años del siglo XX, y los albores del nuevo milenio.
Los Caballeros de la Quema volvieron a grabar un disco con nuevas canciones, como si el tiempo no hubiera pasado, aunque hayan transcurrido 25 años. En “Fiesta de Zombis” logran condensar la música y la lírica que los caracterizó entre los últimos años del siglo XX, y los albores del nuevo milenio.
En estos 10 tracks (más la versión del clásico de Los Abuelos de la nada, “Costumbres Argentinas”) existe una síntesis muy lograda entre los Caballeros de ‘Manos Vacías’ (1993) y ‘Fulanos de Nadie’ (2000).
“Fiesta de Zombis” es un disco que suena a clásico, con canciones nuevas, que tienen un efecto curioso: a medida que van pasando los temas, automáticamente se incorporan a nuestro cuerpo y alma, como si ya los conociéramos.
En ese sentido, es un disco rápido, vertiginoso. En lo musical no baja de ritmo hasta el final con la súper balada ‘Todo va a pasar’, y en cuanto a las letras, casi sin respiro te tiran la vida en la cara. El paso del tiempo es la temática clave que atraviesa casi todas las canciones, donde Los Caballeros desnudan su sentir con la edad que están atravesando, de la misma manera que lo hicieron 30 años atrás, por supuesto, sin dejar de lado la mirada crítica en clave social. O sea, es un disco lógico.
Testimonial, gracioso, crítico y reflexivo, ‘Fiesta de Zombis’ se presenta como un disco que nos devuelve a Los Caballeros de la Quema, con todo eso que queremos escuchar. La banda está disfrutando el momento, y eso también se siente.
Fiesta de Zombis
TRACKLIST
1- Otro día en la oficina (Castillo-Noble)
2- Y acá me ves (Castillo-Noble)
3- Alma de mocasín (Méndez-Noble)
4- Milonga rota (Castillo-Noble)
5- Fiesta de Zombis (Guerra-Méndez-Noble)
6- Tanto vino bajo el puente (Noble)
7- Vuelven los cuervos (Méndez-Noble)
8- No empujen el río (Guerra-Noble)
9- Es hora (Guerra-Noble)
10- Todo va a pasar (Guerra-Noble)
