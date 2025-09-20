MHTRESUNO presentó "Te choko" y "Con lo pie", dos nuevos adelantos de su próximo álbum

El otro estreno, “Con Lo Pie”, se convierte en el primer featuring de Santo Domingo, junto a La Kikada. Grabado en el barrio La 42 de Santo Domingo, el videoclip despliega bailes impresionantes de dembow dominicano que transmiten toda la fuerza de la cultura. Con un beat pesado y la cadencia original del género, ambos artistas conectan con la tradición que lo definió desde sus inicios. Barrio, baile y fuerza: un tema que respeta la raíz y la trae al presente.