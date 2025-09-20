MHTRESUNO presentó "Te choko" y "Con lo pie", dos nuevos adelantos de su próximo álbum
Con beats pesados, videoclips filmados en Santo Domingo y una esencia callejera, el artista de la Villa 31 se sumerge en las raíces del dembow para este doble lanzamiento.
MHTRESUNO presenta “Te Choko” y “Con Lo Pie”, los nuevos adelantos de su próximo álbum. Dos canciones, dos videoclips y una misma esencia: la energía cruda del barrio dominicano, el sonido original del dembow y una búsqueda artística que lo lleva de la villa a las calles de Santo Domingo.
“Te Choko”, producido por Zunna en la capital dominicana, es una descarga de puro dembow. Entre autos cargados de parlantes, gente en la calle y una vibra nocturna, el artista se introduce de lleno en la cultura que lo inspiró a crear su próximo álbum. El resultado es un track explosivo, real y sin filtro, donde la calle pesa más que cualquier pose.
El otro estreno, “Con Lo Pie”, se convierte en el primer featuring de Santo Domingo, junto a La Kikada. Grabado en el barrio La 42 de Santo Domingo, el videoclip despliega bailes impresionantes de dembow dominicano que transmiten toda la fuerza de la cultura. Con un beat pesado y la cadencia original del género, ambos artistas conectan con la tradición que lo definió desde sus inicios. Barrio, baile y fuerza: un tema que respeta la raíz y la trae al presente.
Con este lanzamiento doble, MHTRESUNO afianza la identidad de su nuevo proyecto, un camino que lo conecta con sus raíces musicales y lo lleva hacia un sonido que trasciende fronteras. “Santo Domingo” avanza como un álbum nacido de la calle, con un pulso auténtico que mezcla identidad, cultura y arte popular.
